La prossima settimana, da lunedì 7 a venerdì 11 luglio su Canale 5 alle 14:10, Forbidden Fruit torna con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Halit, dopo essersi reso conto del tentativo di Ender di incastrarlo per adulterio, ribalta le carte in tavola e la costringe a firmare delle dure condizioni di divorzio. Nel frattempo Zeynep e Alihan si scontrano sul posto di lavoro a causa di una decisione compassionevole della giovane. Intanto Yildiz cerca di mantenere le distanze da Halit, nonostante i suoi tentativi di avvicinarsi. Nel frattempo Ender, ormai priva di tutto, cerca di rialzarsi con l'aiuto del fratello Caner.

Halit ribalta la trappola di Ender e la costringe al divorzio

La settimana si apre con Halit che, consapevole della trappola ordita da Ender con l'aiuto di Yildiz e dell'avvocato Ahu, decide di anticipare le mosse della moglie. Halit riesce a utilizzare la stessa strategia di Ender contro di lei, costringendola a firmare le carte del divorzio. Le condizioni imposte sono durissime: Ender non ha più accesso alla casa, i suoi incontri con il figlio Erim sono limitati, e viene obbligata a tornare a vivere nel suo vecchio quartiere.

A peggiorare la situazione, Halit blocca le sue carte di credito, lasciandola senza risorse. Ender è disperata e tenta di vedere il figlio a scuola, ma gli uomini di Halit glielo impediscono, lasciandola in una situazione di completa impotenza.

Alihan e Zeynep: tensioni sul lavoro e sentimenti nascosti

Parallelamente Alihan affronta Zeynep su una scelta professionale che ritiene sbagliata.

Zeynep ha assunto un'assistente non qualificata per motivi compassionevoli, ma Alihan non è d'accordo e la rimprovera, sostenendo che il lavoro non è il luogo per sentimentalismi. Nonostante Zeynep cerchi di difendere la sua decisione, Alihan insiste e alla fine Zeynep è costretta a licenziare l'assistente. Tuttavia scopre con sorpresa che Alihan ha già trovato un nuovo impiego per la donna, facendola apparire agli occhi di tutti come la responsabile della sua sistemazione. Questo gesto inaspettato di Alihan confonde Zeynep, che non riesce a comprendere il vero carattere del suo capo, apparentemente duro ma in realtà generoso.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit che chiuderà la settimana il 4 luglio, Halit sarà spinto da Yildiz a indagare sulle ragioni del suo abbandono lavorativo, scoprendo il piano di Ender.

Per questo decide di mettere sotto controllo il cellulare della moglie, smascherando la sua relazione con Sinan. Intanto Zeynep ha affronterà la delusione per il trasferimento di Eda, voluto da Alihan, nonostante le sue richieste di clemenza. Grazie alle parole di Hakan, socio e amico di Alihan, Zeynep comprende che dietro l’apparenza burbera del suo capo si nasconde una persona generosa, e decide di avvicinarsi a lui con dolcezza e comprensione. Dopo il trasferimento di Eda, Zeynep organizza dei colloqui per assumere una nuova assistente e sceglie Yeter, colpita dalla sua storia difficile e dalla sua determinazione.