Piccole variazioni interesseranno il palinsesto di Canale 5 per quanto riguarda la fascia oraria del primo pomeriggio, a partire da lunedì 7 luglio. Forbidden Fruit avrà delle puntate più lunghe: inizierà alle 14:10 e terminerà intorno alle 15:45.

Novità nel palinsesto di Canale 5

Novità nella programmazione pomeridiana di Canale 5. Da lunedì 7 luglio Forbidden Fruit, la nuova serie turca che ha preso il via lo scorso 30 giugno, andrà in onda dalle 14:10, così come è avvenuto fin dal suo esordio subito dopo Beautiful. Tuttavia, la variazione consiste nella durata della serie: la soap non terminerà alle 14:45 ma si prolungherà fino alle 15:45, per cui durerà un'ora in più rispetto alla prima settimana di programmazione.

Chiaramente, vi saranno altri cambiamenti per quanto concerne il palinsesto di Canale 5. La forza di una donna prenderà il via alle 15:45 e a seguire, fino all'11 luglio, andrà in onda Pomeriggio Cinque News. Infine, vi sarà spazio per un film che farà da apripista al preserale che prevede la messa in onda di Caduta Libera con al timone Gerry Scotti.

Forbidden Fruit: partenza lenta in fatto di ascolti

Fino a ora, Forbidden Fruit ha avuto un'accoglienza tiepida da parte del pubblico di Canale 5, ma ciò non scoraggia i vertici Mediaset, visto che anche in passato è avvenuto che alcune serie turche siano partite in sordina in fatto di share, per poi spiccare il volo con il passare delle puntate.

D'altra parte, le avventure delle sorelle Zeynep e Yildiz hanno tutte le caratteristiche per far appassionare il pubblico.

Non bisogna dimenticare che nel periodo estivo diminuisce il numero di telespettatori. Per questa ragione, Tradimento è andato in pausa, così i fan potranno seguire le puntate finali della seconda e ultima stagione nel periodo autunnale.

Le puntate più lunghe di Forbidden Fruit permetteranno agli spettatori di immergersi ancora di più negli intrighi della moderna Turchia che fa da sfondo alle storyline della serie.

La risposta di Rai 1

Come risponderà Rai 1, diretta competitor di Canale 5, a questi cambi di programmazione? Dopo il Tg1 delle 13:30 andranno in onda i momenti migliori de La Volta Buona di Caterina Balivo. Spazio poi al programma Estate in diretta, preceduto dalle previsioni meteo e a un momento dedicato all'informazione. Infine, il preserale prevede la messa in onda di Reazione a Catena.

Dal 7 luglio, invece, Ritorno a Las Sabinas non andrà più in onda su Rai 1, ma si sposterà su Rai 2 alle 8:45.