Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 18 al 24 maggio svelano che Poppy verrà arrestata dalla polizia di Los Angeles con un pesantissimo capo di imputazione: l'assassinio di due uomini.

Katie accusa Poppy di aver ucciso due uomini

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 18 a domenica 24 maggio su Canale 5 prendono il via dalle accuse che Katie farà a Poppy di essere l'assassina di due uomini, cioè Tom Starr e Hollis. Katie dirà a Bill che secondo lei Poppy ha usato la droga, la stessa da lei usata per le sue mentine 'speciali', per far credere che i due uomini fossero morti per overdose.

Alla Forrester, tutti verranno informati del fatto che Luna nel suo vecchio appartamento ha trovato uno zaino appartenente a Tom Starr con alcune lettere dell'uomo indirizzate alla madre Luna. Il defunto in quelle lettere sosteneva di essere lui il padre di Luna e non Bill.

Per celebrare il successo ottenuto a Monte Carlo alla 'Brooke's Bedroom', Eric deciderà di organizzare una grande festa a casa sua. Ridge e Brooke inviteranno anche Danny Romalotti, una rock star, con la speranza di ottenere il permesso di utilizzare in maniera esclusiva le sue canzoni per la campagna pubblicitaria di lingerie.

Hope in crisi per Finn

Dopo il successo ottenuto con Danny Romalotti, anche alla Forrester Creations continueranno i festeggiamenti con grande entusiasmo di Brooke che sarà al settimo cielo per il suo ritorno in grane stile nel mondo della moda.

Ma nonostante l'aria di festa, le tensioni tra Forrester e Logan non si placheranno.

Un evento inaspettato sconvolgerà tutti: Poppy verrà arrestata con l'accusa di doppio omicidio, dopo che Katie ha espresso le sue perplessità sulla compagna di Bill alle autorità.

Hope, intanto, confesserà a sua madre di non riuscire a smettere di pensare a Finn e di trovarsi in grande difficoltà. Infine, dopo aver parlato con Hope del bacio che lei inaspettatamente le ha dato, Finn deciderà di dire tutto a Steffy. Come prenderà la Forrester questa intromissione di Hope nel suo matrimonio?

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Poppy e Luna, nell'attesa che Bill risolva i suoi problemi con Will, hanno fatto ritorno nel loro appartamento.

Qui Luna ha trovato le lettere di Tom in cui l'uomo sosteneva di essere suo padre. Intanto, Brooke ha ottenuto enorme successo con il rilancio della sua linea di lingerie, ricevendo approvazione da Ridge e dal pubblico, che ha accolto il suo ritorno facendo andare in tilt il sito della Forrester.