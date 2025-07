In questi giorni stanno emergendo sempre più dettagli sulla partecipazione di Whoopi Goldberg a Un posto al sole. Come confermato fin dall’inizio, l’attrice non si limiterà a un semplice cameo, ma sarà protagonista di una storyline articolata che si svilupperà nell’arco di circa venti puntate e che partirà a febbraio. Il suo personaggio sarà al centro di una trama mystery e vivrà anche una storia d’amore con uno dei protagonisti della soap.

La notizia ha mandato in visibilio i fan, subito scatenati sui social con teorie e scommesse su chi sarà il personaggio coinvolto nella relazione con l’iconica interprete di Ghost, Sister Act e Il colore viola.

Chi interpreterà Whoopi Goldberg? Le teorie dei fan

Le ipotesi sono già numerose. Alcuni spettatori pensano che Whoopi Goldberg possa interpretare la madre di Assane, basandosi sul fatto che entrambi sono afroamericani. Tuttavia, considerando che la sua apparizione è prevista per febbraio, è possibile che la trama di Assane sia già conclusa entro quella data.

Un’altra possibilità è che sia legata a Gabriela come madre biologica, ma questa ipotesi presenta una discrepanza culturale e geografica: Gabriela è dominicana mentre Whoopi è afroamericana.

Un’altra teoria, decisamente più fantasiosa ma affascinante, collega Whoopi Goldberg al suo iconico personaggio di Ghost, Oda Mae Brown. L’idea è che il suo ruolo in Un posto al sole possa avere tratti simili a quelli della celebre medium, magari attraverso una collaborazione con Agata, l’unico personaggio con doti paranormali nella soap.

Naturalmente non si potrebbe riprendere direttamente il personaggio di Ghost, ma si potrebbe immaginare un nuovo ruolo che ne richiami lo spirito in chiave ironica. Sarebbe un omaggio divertente, anche se difficilmente percorribile.

Più verosimile che venga introdotta una nuova storia, scollegata da parentele già esistenti, per creare una dinamica originale e sorprendente.

Prime indiscrezioni ufficiali: l'attrice di Ghost e Sister Act avrà una relazione con un protagonista di Upas

Le riprese inizieranno a novembre, ma gli sceneggiatori sono già al lavoro. Lo ha confermato Maria Pia Ammirati, direttrice della Fiction Rai, insieme alla stessa attrice, vincitrice dell’Oscar per Ghost. “Per i 30 anni della fiction – ha dichiarato Ammirati – avremo questo regalo fantastico.

Stiamo scrivendo la linea narrativa di Whoopi: sarà una trama singolare, con elementi di mistery e una relazione sentimentale con uno dei protagonisti”.

La presenza del mistero lascia intuire una storyline intrigante, ma non troppo cupa. Si prevede comunque una narrazione in linea con il tono leggero e quotidiano della soap.

Chi sarà il partner sentimentale?

Secondo le dichiarazioni ufficiali, si tratterà di un personaggio già presente nel cast. Non sono molti i profili compatibili, considerando età, background e status sentimentale. Il nome più gettonato al momento è quello di Renato, indicato dal pubblico come possibile compagno di Whoopi nella fiction.

Altri nomi presi in considerazione includono Ferri, Michele e Raffaele, sebbene tutti e tre siano attualmente impegnati sentimentalmente.

Guido è al momento single, tuttavia il suo personaggio potrebbe non essere del tutto adatto a questo tipo di dinamica, anche se rimane una possibilità da non escludere. Tra i personaggi non impegnati sentimentalmente va menzionato anche Alberto Palladini. Anche in questo caso il profilo non sembra allineato alla trama ipotizzata, ma una scrittura creativa potrebbe trasformare l’improbabile in possibile.

Un’ipotesi più audace riguarda personaggi più giovani, come Samuel o Nunzio, ma sembra poco probabile che si opti per una coppia con così grande differenza di età, a meno che non si voglia proprio puntare su una storyline provocatoria e anticonvenzionale.