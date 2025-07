Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit rivelano che il dottor Sinan Saygın (Kıvanç Kasabalı) si vendicherà di Halit Argun (Talat Bulut) per avergli fatto perdere il lavoro.

Dopo essere tornato a Istanbul, il chirurgo plastico sposerà Zehra Argun (Şafak Pekdemir), la figlia maggiore di Halit, il quale andrà su tutte le furie. Zehra ignorerà che suo marito in passato ha avuto una relazione clandestina con Ender Çelebi (Şevval Sam).

Zehra rivela al padre Halit di aver sposato Sinan

Sinan convincerà Zehra ad aprire uno studio di medicina estetica con lui.

Dopo aver chiesto un prestito, la ragazza non riuscirà a pagare la prima rata: per questo motivo, un addetto all’ufficio delle entrate si presenterà nella sua villa per fare un pignoramento. In preda alla furia, Halit si vedrà costretto a saldare il debito contratto dalla figlia, dopodiché la rimprovererà. Appena Zehra si rifugerà a casa sua, Sinan sarà determinato a incontrare Halit per metterlo al corrente della collaborazione lavorativa tra lui e sua figlia.

In seguito, Zehra farà arrabbiare suo padre Halit appena gli dirà di aver sposato Sinan. L’uomo d’affari non sarà affatto contento di accogliere l’ex amante di Ender nella sua famiglia.

Sinan fa credere ad Halit di non aver avuto alcuna relazione con Ender

Ender approfitterà della situazione per sbarazzarsi della rivale Yildiz. Chiederà a Sinan di far credere a Halit che tra loro non ci sia stata alcuna relazione extraconiugale, facendo ricadere la colpa su Yildiz: in cambio, prometterà di fargli ottenere il benestare del suo ex marito per il matrimonio con Zehra.

Il piano di Ender non andrà a buon fine, visto che Halit non crederà alla versione di Sinan, quando gli dirà che non c’è mai stato nulla tra lui e la sua ex moglie.

Ender ha messo fine alla sua relazione con Sinan

Dopo essere stato picchiato dagli uomini del facoltoso imprenditore Halit, Sinan si è trasferito all’estero e ha affidato il suo studio medico a un altro chirurgo.

In seguito, ha telefonato Ender, che, dopo avergli detto che il suo matrimonio è finito a causa sua, in preda alla furia ha deciso di interrompere la loro relazione. Poco dopo, Zehra ha contattato Sinan e gli ha proposto una collaborazione. In seguito, per poter finanziare il suo progetto, la ragazza ha detto alla sorella Lila di aver bisogno del suo aiuto: le ha chiesto di far credere a loro padre di voler lavorare con lei.