Nelle nuove puntate turche di Forbidden fruit, Ender metterà in atto un piano per vendicarsi di Sinan, l’uomo che ha contribuito alla fine del suo matrimonio con Halit. Dopo aver scoperto che Sinan ha sposato Zehra, figlia del suo ex marito, Ender cercherà di conquistare la fiducia della ragazza per poi colpirla nel punto più vulnerabile. Fingendosi ancora coinvolta sentimentalmente, Ender attirerà Sinan in un finto piano di fuga d’amore. Poi, senza presentarsi all’appuntamento, rivelerà tutto a Zehra, spingendola a lasciare l’uomo.

Ender si avvicina a Zehra per vendicarsi di Sinan

Ender non prenderà per niente bene il fatto che Sinan abbia sposato Zehra. Perché lei, a causa della sua relazione extraconiugale con Sinan, ha perso tutti i privilegi del suo matrimonio con Halit, visto che hanno divorziato. E lui, ora, vuole mettere mano a quei soldi sposando Zehra.

Per questo, Ender proverà a trovare un modo per avvicinarsi a Zehra, conquistare la sua fiducia e poi vendicarsi di Sinan. La prima cosa che farà sarà far riconciliare Zehra con suo padre, visto che lui l'ha mandata via di casa scoperta la relazione clandestina. Ender ci riuscirà, ma questo riavvicinamento farà scattare qualcosa in Sinan, che vorrà stare di nuovo con Ender.

Sinan vuole fuggire con Ender, ma lei prepara una trappola per vendetta

Sinan convocherà Ender a casa sua per dirle che la ama ancora e i due rischieranno di finire anche a letto insieme. Verranno interrotti dall'arrivo di Zehra, che troverà la porta chiusa e busserà con insistenza finché lui non aprirà. Sinan fingerà di essere sotto la doccia, mentre Ender riuscirà a fuggire quando l'uomo distrarrà la moglie.

Alla fine, Sinan ed Ender capiranno che non possono stare lontani e progetteranno di fuggire: compreranno dei biglietti e si daranno appuntamento in aeroporto. Sinan avrà la felicità di un bambino, non immaginando che questa sarà la solita trappola di Ender, organizzata per vendicarsi della fine del suo matrimonio con Halit avvenuta proprio a causa di Sinan.

Zehra scopre il piano di fuga di Sinan grazie a Ender e decide di lasciarlo

Di nascosto, Sinan preparerà la valigia con entusiasmo e di mattina presto, mentre Zehra dormirà, si recherà in aeroporto in attesa dell'arrivo di Ender. Non immaginerà che, proprio in quel momento, Ender si starà recando a casa di Zehra per dirle che Sinan l'ha abbandonata per scappare con la sua amante, una ragazza che vede di nascosto da un po' di tempo.

"Se non ci credi, vai tu stessa in aeroporto per vederlo con i tuoi occhi", dirà Ender a Zehra. La ragazza farà ciò che le è stato detto e vedrà Sinan in aeroporto pronto a fuggire. La reazione sarà furibonda, Zehra lo vorrà lasciare e Sinan si pentirà di essersi fidato per l'ennesima volta di Ender.