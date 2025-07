Il piano di Yildiz per diventare la nuova signora Argun andrà a buon fine visto che nelle puntate della soap Forbidden Fruit in onda dal 21 al 25 luglio, riuscirà a sposarsi con il ricco e potente Halit. Un matrimonio che non sarà ben visto dalle figlie maggiori dell'uomo, mentre il figlio minore Erim appoggerà almeno in apparenza la scelta del padre, salvo poi manifestare disturbi che gli faranno perdere i sensi a scuola.

Yildiz sposa Halit Argun

Yildiz Yilmaz riuscirà a portare a termine con successo il suo piano di sposare Halit Argun. Il ricco imprenditore, sarà innamorato della giovane e si fiderà ciecamente di lei, tanto da non dare ascolto agli avvertimenti di chi gli sta intorno prima tra tutte Ender, che cercherà in tutti i modi di impedire le nozze tra il suo ex marito e Yildiz.

Tutti i suoi tentativi però saranno vani, visto che Halit e Yildiz diventeranno marito e moglie. La cerimonia sarà riservata a pochi invitati e si terrà a villa Argun. Zeynep e sua madre saranno tra le poche persone ammesse mentre non ci sarà Alihan che preferirà non presenziare alle nozze del suo ex cognato. Prima di diventare la nuova signora Argun, Yildiz firmerà un contratto prematrimoniale e lo farà senza nemmeno leggerlo.

Paura per Erim che sviene a scuola, Ender mette in ridicolo Yildiz

Yildiz avrà realizzato il sogno di una vita sposando un uomo ricco e potente. Per lei però, non sarà facile sopportare l'astio delle figlie maggiori di Halit e soprattutto tenere a bada i piani vendicativi di Ender.

Quest'ultima metterà in ridicolo la neo signora Argun dinnanzi alla stampa facendole credere di essere stata invitata ad un evento organizzato da un sovrano di un regno inesistente. Yildiz farà una figuraccia pubblica e tutti i giornali ne parleranno, cosa che farà infuriare il neo marito Halit, il quale darà pure dell'ignorante a Yildiz. Le acque tra i due novelli sposi si calmeranno solo quando Halit scoprirà che, a causa di questo incidente, Yildiz è diventata una star sui social. Erim invece, non starà affatto bene e soffrirà per la fine del matrimonio dei suoi genitori, tanto da arrivare a strapparsi i capelli. A scuola verrà anche preso in giro per via di Yildiz e questo continuo stress lo farà svenire.

Halit correrà in ospedale insieme alle due figlie maggiori, preoccupato per la salute del suo unico figlio maschio.

Forbidden Fruit è già amata dal pubblico

A distanza di un mese e mezzo dal suo debutto su Canale 5, Forbidden Fruit è già entrata nel cuore del pubblico italiano con una media giornaliera di 1,8 milioni di telespettatori per uno share intorno al 20%. Numeri più che positivi per Mediaset che ha deciso di puntare su questa dizi turca per sostituire nel daily di Canale 5 una soap amatissima come Tradimento.