Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, il matrimonio tra Sinan Saygin (Kıvanç Kasabalı) e Zehra Argun (Şafak Pekdemir) avrà vita breve. Dopo aver fatto credere al medico di voler ricominciare una nuova vita con lui, Ender Çelebi (Şevval Sam) rivelerà a Zehra che suo marito sta per fuggire da Istanbul con una misteriosa amante.

Sinan viene accettato nella famiglia di Halit per merito di Ender

Sinan porterà a termine la sua vendetta contro il nemico Halit (Talat Bulut), colpevole di avergli rovinato la carriera, dopo aver scoperto la sua tresca clandestina con Ender.

Halit si infurierà appena Zehra gli dirà di aver sposato Sinan. A quel punto, Ender, servendosi della complicità di un medico, rivelerà a Zehra che suo padre odia Sinan, perché crede che abbia avuto una relazione con lei a causa di un inganno orchestrato da Yildiz (Eda Ece).

Ender convincerà Sinan a far credere a Halit che in realtà tra loro non c’è mai stato nulla. Il medico comincerà a essere visto di buon occhio dal ricco imprenditore, quando gli dirà anche che il suo obiettivo è sempre stato conquistare il cuore di sua figlia Zehra.

Sinan cade nella trappola di Ender

Successivamente, Sinan sorprenderà Ender dicendole di non aver smesso di amarla e di essere disposto a lasciare Zehra per andare a vivere con lei all’estero.

Dopo un momento di titubanza, per non separarsi di nuovo dal figlio Erim (İlber Uygar Kaboğlu), Ender accetterà la proposta di Sinan. In realtà, l’uomo cadrà nella trappola della sua ex amante, la quale sarà ancora determinata a tornare tra le braccia di Halit a tutti i costi per essere di nuovo ricca. Mentre il medico preleverà tutti i soldi guadagnati con la moglie prima di recarsi in aeroporto, Ender andrà da Zehra e le dirà che Sinan è in procinto di partire con un’altra donna.

Delusa dal tradimento, Zehra raggiungerà il marito e metterà fine al loro matrimonio, Zehra metterà subito fine al loro matrimonio, senza sapere che la donna con cui Sinan voleva fuggire era proprio Ender.

Sinan ha conquistato Zehra per vendicarsi di Halit

Dopo essere stato aggredito dagli uomini di Halit per la relazione extraconiugale intrapresa con Ender, Sinan si è trasferito all'estero e ha affidato il suo studio a un collega. In seguito, deciso a riprendersi tutto ciò che ha perso, ha accettato di entrare in affari con Zehra per vendicarsi di Halit. Oltre a diventare socio della ragazza di un centro estetico, riuscendo a conquistarla fino a chiederle di diventare sua moglie.