Negli episodi della terza stagione della soap turca La forza di una donna, Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) prenderà un grosso spavento per il figlio Arda. Dalle anticipazioni, si evince che il bambino farà perdere le sue tracce, nel bel mezzo di una discussione accesa che suo padre Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar) avrà con Sirin Sarikadi (Seray Kaya).

Ceyda riabbraccia il figlio Arda, Emre chiude il suo rapporto con Sirin per avergli mentito

Dopo non aver ancora accettato di essere il padre biologico del piccolo Arda, Emre convincerà Gulten, la madre di Ceyda, ad affidargli il bambino per qualche giorno.

A quel punto, Emre consentirà a Ceyda di riabbracciare loro figlio, in occasione della festa di circoncisione di Doruk.

Emre finirà per deludere ancora una volta Ceyda, quando le dirà di dover riportare Arda subito da sua madre Gulten. Soprattutto, Ceyda non la prenderà affatto bene, appena saprà che Emre accompagnerà loro figlio insieme a Sirin. A proposito di quest’ultima, poco dopo, Emre verrà a conoscenza che l’ha ingannato quando gli ha chiesto di ospitarla a casa sua, per avergli fatto credere di essere stata abusata dal cognato Sarp in passato. In particolare, Emre riceverà da Bahar le fotografie compromettenti che Sirin ha scattato con Sarp, prima di donare il midollo osseo alla sorellastra.

A quel punto, in preda alla furia, Emre caccerà Sirin dalla sua automobile e metterà fine al loro rapporto.

Emre si sente in colpa, il piccolo Arda rischia di essere investito

Dopo aver litigato furiosamente con Sirin, Emre si accorgerà dell’improvvisa sparizione del figlio Arda ed entrerà in crisi. Appena verrà messa al corrente del terribile accaduto, Ceyda si precipiterà sul posto, mentre Emre sarà assalito dai sensi di colpa.

Intanto, dopo essersi spaventato per aver assistito alla discussione tra suo padre Emre e Sirin, il piccolo Arda sarà sano e salvo e si troverà all’interno di un camion. Tuttavia, il bambino correrà un grosso pericolo, appena il guidatore lo abbandonerà in un campo di grano, poiché rischierà di essere travolto da un’altra vettura.

Fortunatamente, appena vedrà il bambino, l’operaio avviserà subito i soccorsi e lo farà ricongiungere con Ceyda, Emre e la nonna Gulten.

Riepilogo: Emre si è scagliato contro Ceyda per avergli nascosto che Arda è loro figlio

Nelle puntate trasmesse di recente, la reazione di Emre è stata durissima, appena ha scoperto che il piccolo Arda in realtà è suo figlio. L’uomo si è scagliato contro l’ex Ceyda, accusandola di avergli tolto la possibilità di essere padre per tutto questo tempo, e di essersi riavvicinata a lui soltanto per convenienza.