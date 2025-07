Nelle ultime ore sui social si è parlato molto di un video che Helena Prestes ha postato su TikTok, un filmato divertente in cui ha indossato una maschera da cavallo e ha giocato con Javier Martinez in casa. Tra i fan del Grande Fratello, però, c'è chi non ha apprezzato questo modo di scherzare della modella, anzi qualcuno è arrivato al punto di sostenere che lei starebbe perdendo la dignità pur di far contento il fidanzato e il fandom della coppia.

La mossa social che fa discutere

Cosa ci faceva Helena con la maschera di un cavallo mentre gattonava per casa?

Questa è una delle tante domande che gli utenti di TikTok si sono posti dopo aver visto il video che la 34enne ha pubblicato sul suo account il 10 luglio scorso.

"Javier si sveglia troppo tardi", ha scritto Prestes nella didascalia che accompagna il filmato che ha un po' diviso il web.

La scelta della modella di scherzare sul soprannome che il fidanzato le ha dato all'interno della casa del Grande Fratello ("cavallina"), infatti, è piaciuta ad alcuni mentre ha fatto storcere il naso ad altri.

"Ma è impazzita? Mi spiegate cosa sarebbe questa cosa?", si è chiesta una fan un po' perplessa di fronte alle immagini di Helena con in testa una maschera da cavallo.

mi spiegate che sarebbe sta cosa ma Helena e impazzita 😂 pic.twitter.com/MSeN98z7Xe — Angelik 🪽 (@stronza2024) July 11, 2025

Il parere opposto degli utenti di X

Se da un lato c'è chi ha criticato duramente il video che Helena ha pubblicato giovedì scorso, dall'altro c'è chi si è divertito vedendola prendersi in giro davanti a Javier.

helena sta perdendo la dignità appresso al cringiume di quel fandom di coppia che si ritrova qualcuno la salvi per il suo bene 🙏🏼 pic.twitter.com/n7UEo96F4p — V (@harsiness) July 10, 2025

"Adesso non si può più giocare con il fidanzato? Basta giudicare", "Sta semplicemente giocando", "Che pena", "Per me è ridicola", "La più spiritosa", "Lei è sempre stata così", "Si chiama ironia, caratteristica delle persone intelligenti", "Si sta divertendo con il suo ragazzo a casa sua", "Che tristezza", "Cosa non si fa pur di fare fanservice", "Solo business", "Helena sta perdendo la dignità appresso a queste cose cringe, qualcuno la salvi per il suo bene", "Fa queste cose solo per il fandom di coppia", "Io non riesco a vederla in queste condizioni", "Come si è ridotta per un uomo", questi sono alcuni dei pareri contrastanti dei fan del Grande Fratello sull'ultima mossa social di Prestes.

La discussione per strada con Javier

Mentre sul web si discuteva della maschera da cavallo che Helena ha sfoggiato in un video su TikTok, Chi Magazine pubblicava le loro di una lite tra la modella e Javier a Milano.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, i due avrebbero discusso in modo piuttosto acceso per strada, dopodiché i due si sarebbero separati e avrebbero fatto ritorno a casa ognuno per conto proprio.

Questo piccolo battibecco, però, non dovrebbe compromettere i progetti della coppia, a partire dalla convivenza.