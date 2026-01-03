Come procede la storia d'amore tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni fuori dagli studi di Uomini e donne? I fan se lo stanno chiedendo da quando è stata registrata la scelta, e in queste ore la corteggiatrice potrebbe aver risposto indirettamente a questa domanda. Su Instagram, infatti, la ragazza ha pubblicato una foto in cui compaiono diverse emoji e a colpire è quella di un cuore che rifiorisce nel 2026, proprio da quando è fidanzata con il tronista.

La mossa social che non passa inosservata

Sono passate circa tre settimane da quando è stata registrata la puntata di Uomini e donne in cui Flavio ha fatto la sua scelta, quindi è da un po' di tempo che il ragazzo sta frequentando Nicole lontano dai riflettori.

I due non possono uscire allo scoperto finché non va in onda il loro fidanzamento, ma la corteggiatrice potrebbe aver dato un indizio su come stanno andando le cose fuori dagli studi Elios.

Poche ore fa, infatti, la giovane ha pubblicato su Instagram una foto in cui compaiono le emoji di sei cuori anatomici, e quella che è abbinata al 2026 potrebbe riguarda la sua attuale situazione sentimentale.

In quest'anno che è appena cominciato, infatti, Nicole sente che il suo cuore è rifiorito e il merito potrebbe essere proprio del legame con il tronista che ha conosciuto in televisione.

Il silenzio fino alla messa in onda su Canale 5

Stando alla storia che Nicole ha postato di recente, la sua storia con Flavio starebbe andando a gonfie vele lontano dalle telecamere di Uomini e donne.

I due ragazzi, però, dovranno avere ancora un po' di pazienza prima di poter condividere con i fan foto e video della loro quotidianità.

Il regolamento del dating-show, infatti, prevede che chi si sceglie non può farsi vedere insieme né sui social né per strada finché non viene trasmessa l'ultima puntata alla quale hanno partecipato.

Un mese d'attesa per vedere la scelta di Flavio a Uomini e donne

I fan di Uomini e donne sapranno che la scelta di Flavio è stata registrata il 15 dicembre ma, a causa dello stop per le vacanze di Natale, non andrà in onda prima della seconda metà di gennaio.

Per vedere il "sì" di Nicole al tronista, dunque, i telespettatori dovranno aspettare ancora qualche settimana, così come dovranno pazientare loro nel rendere pubblica la relazione.

Il 5 gennaio ricominceranno le registrazioni del programma, invece la messa in onda su Canale 5 ripartirà mercoledì 7: la scelta di Flavio, però, dovrebbe essere trasmessa in tv tra circa venti giorni, o comunque a ridosso della fine del mese in corso.

Al momento Ubirti non è stato sostituito con una new entry, ma non è da escludere che qualcuno potrebbe essere presentato nelle riprese della prossima settimana.