Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello che, stando a quello che si vocifera in rete in questi giorni, dovrebbe proporre un cast totalmente Nip. Come riporta Fanpage in queste ore, Mediaset avrebbe detto "no" sia agli influencer che alle star di Tiktok perché l'obiettivo sarebbe quello di scegliere concorrenti sconosciuti, ovvero alla prima esperienza davanti alle telecamere.

Le regole per la nuova stagione

Da diversi giorni sul web si parla di un ritorno alle origini del Grande Fratello, in particolare per l'edizione che andrà in onda in autunno su Canale 5.

Attorno alle metà di settembre, infatti, Simona Ventura dovrebbe condurre una versione Nip del reality, ovvero con un cast composto esclusivamente da persone non famose.

Esattamente come accadeva in passato, nei prossimi mesi dovrebbero varcare la soglia della porta rossa solo sconosciuti, in particolare uomini e donne che non hanno partecipato a nessun'altra trasmissione televisiva.

In rete, inoltre, si dice che Mediaset avrebbe chiesto agli autori del GF di evitare di inserire nel cast sia influencer che tiktoker, quindi tra i prossimi inquilini della casa non ci dovrebbero essere star dei social.

🔴 Banditi influencer e tiktoker dal cast del #GrandeFratello NIP: la lista di concorrenti deve essere stilata con persone totalmente sconosciute.

(Fonte: FanPage) pic.twitter.com/DxKfXFlvBG — GF NEWS (@GF_news_) July 7, 2025

Il parere degli utenti di X

L'indiscrezione sulla volontà della rete di escludere dal prossimo Grande Fratello sia gli influencer che i tiktoker, ha già animato la discussione tra i fan del programma.

"Dicevano così anche l'anno scorso", "Io non ci credo", "Lo dicono sempre", "Sempre le stesse cose", "Avrebbe senso se l'intenzione è davvero tornare alle origini", "Sarà davvero così? Io non credo", "Fuori anche tronisti di U&D, tentatori e fidanzati di Temptation Island", "Era ora", "Fosse la volta buona", "Il vero GF era così, non è una rivoluzione", "Sì, come no", si legge su X da quando è trapelato il rumor che tra i futuri abitanti della casa più spiata d'Italia non ci dovrebbero essere volti già noti al pubblico.

Da gennaio in onda un'altra edizione

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, nella stagione 2025/2026 dovrebbero andare in onda due edizioni del Grande Fratello: la prima in autunno con la conduzione di Simona Ventura, la seconda da gennaio con Alfonso Signorini come padrone di casa.

L'anno prossimo, infatti, la rete vorrebbe festeggiare i 25 anni del reality proponendo una sua versione Vip/Gold: i concorrenti, infatti, dovrebbero essere tutte "vecchie glorie" del programma e non personaggi alla prima esperienza tra le mura più spiate d'Italia.

L'edizione Nip, dunque, dovrebbero durare circa 100 giorni, proprio come accadeva anni fa quando il GF era presentato da Daria Bignardi.