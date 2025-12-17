Tra 24 ore sarà eletto il vincitore del Grande Fratello 2025 e i fan sembrano avere le idee chiare su come potrebbero andare le cose. I risultati del sondaggio di Reality House, dedicato a chi si classificherà al primo posto in finale, indicano come favorito Omer con il 40% delle preferenze. Dei 371 utenti che hanno partecipato a questa votazione online, fino alle 19 del 17 dicembre, solo il 5% si è schierato dalla parte di Grazia e il 12% a favore di Giulia.

Le preferenze degli utenti sui finalisti del Grande Fratello

Giovedì 18 dicembre calerà il sipario sull'edizione 2025 del Grande Fratello: sarà il pubblico a scegliere il miglior concorrente di questa stagione tra i cinque che sono approdati all’ultima puntata.

I favoriti di chi ha partecipato al sondaggio di Reality House (371 utenti totali) sono i due uomini del cast: Omer è in testa con il 40% (che corrisponde a 150 voti), Jonas lo insegue al secondo posto con il 31% (115 voti).

A completare il podio è Anita, terza con il 12% e 46 voti a favore.

Le due finaliste che sembrano avere meno possibilità, sempre secondo i fan che hanno espresso una preferenza in questa votazione sul web, sono Giulia (penultima con il 12% e 43 voti) e Grazia (ultima con il 5% e 17 voti).

Il testa a testa tra Omer e Jonas

Sul web i favoriti per la vittoria sono Omer e Jonas, ma uno dei due dovrà rinunciare al montepremi finale all'inizio della diretta del Grande Fratello del 18 dicembre.

Da lunedì scorso i due finalisti sono al televoto e solo uno di loro potrà continuare la corsa verso il primo posto.

In questi giorni i fan hanno potuto scegliere chi salvare tra il ragazzo di origini siriane e il modello romano, e in rete si dice che sarebbero abbastanza vicini: domani sera, dunque, potrebbe succedere di tutto quando Simona Ventura leggerà il verdetto di questa combattutissima nomination.

Anita è la favorita degli scommettitori

Se nei sondaggi online sono Omer e Jonas a primeggiare, sui siti di scommesse la favorita numero uno per la vittoria del Grande Fratello 2025 è Anita.

La superfinalista di questa edizione del reality (scelta dagli altri inquilini con una votazione segreta) è considerata la principale candidata al titolo sin dalla prima puntata, e le sue possibilità sembrano essere aumentate di settimana in settimana.

Su Eurobet, per esempio, il trionfo di Anita è quotato a 1.90, quello di Jonas a 3.00, quello di Omer a 5.00, quello di Giulia a 6.00 e quello di Grazia a 8.00.

Anche secondo i bookmaker, dunque, Giulia e Grazia sarebbero le concorrenti con meno possibilità di successo nel prime time che chiuderà un’edizione molto chiacchierata del programma di Canale 5.