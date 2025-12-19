Il 18 dicembre si è conclusa l'edizione 2025 del Grande Fratello, la prima da opinionista di Cristina Plevani. In un lungo messaggio che ha pubblicato su Instagram poche ore fa, l'ex vincitrice del reality ha accennato al disagio che ha provato quando ha capito che avrebbe avuto poco spazio nel prime time, poi ha raccontato che Sonia Bruganelli si sarebbe definita l'unica opinionista del programma in uno scambio di battute con Floriana Secondi.

Lo sfogo dopo la finale del Grande Fratello

Dopo circa 80 giorni, è calato il ripario sull'edizione 2025 del Grande Fratello e a vincerla è stata Anita: il pubblico ha preferito la piercer a Giulia in un televoto combattutissimo (50,46% per una, 49,54% per l'altra) che ha chiuso una stagione piuttosto controversa del reality.

Il giorno dopo la finale, Cristina Plevani ha deciso di pubblicare un lungo messaggio su Instagram per ripercorrere la sua esperienza nel cast al fianco di Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e non ha risparmiato frecciatina sia al format che a Sonia Bruganelli.

"Me lo aspettavo diverso? Sì. Pensavo di parlare di più? Sì. Ci sono state puntate che non trattenevo le lacrime in camerino. Mi sono sentita inutile, sminuita, un contentino. Non capivo", ha scritto l'ex vincitrice sul suo profilo social.

Nonostante il disagio che dice di aver provato per gran parte del percorso, Plevani si ritiene soddisfatta del suo lavoro e felice di averlo condiviso con gli altri panelisti con i quali non ci sono mai stati né scontri né prevaricazioni.

La frecciatina di Sonia Bruganelli nel fuori onda

Un passaggio molto interessante dello sfogo di Cristina Plevani su Instagram, è quello in cui riporta uno scambio di battute che ci sarebbe stato tra Floriana Secondi e Sonia Bruganelli durante una pausa pubblicitaria.

"Una sera Floriana disse ridendo - salutiamo l'altra panelista - e Sonia rispose - voi siete panelisti, io sono l'opinionista- Lì ho capito che eravamo un gradino sotto di lei, d'altronde c'è sempre una gerarchia di ruoli", ha scritto l'ex vincitrice del Grande Fratello sul suo account social.

La donna ha anche aggiunto che non sa perché gli autori hanno voluto arruolare Bruganelli a programma già cominciato, ma sicuramente è consapevole del fatto che ha tolto spazio e tempo sia e lei che ai suoi colleghi panelisti.

Il successo di Anita fa discutere

Anita ha vinto il Grande Fratello per una manciata di voti in più rispetto a Giulia (circa lo 0.92% di differenza nell'ultimo televoto), e questo ha fatto storcere il naso ad una parte del pubblico.

Sul web c'è chi è convinto che la piercer non abbia meritato la vittoria perché non si sarebbe mai messa in discussione, non avrebbe superato neppure una nomination e sarebbe approdata sul podio grazie al voto dei compagni, non quello della gente a casa.