Oggi, 19 dicembre, andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne del 2025 e su Witty Tv sono state pubblicate le anticipazioni su quello che accadrà in studio. Tina Cipollari chiederà l'intervento del medico per sincerarsi delle condizioni di salute di Gemma Galgani, turbata dopo un ballo con Mario Lenti. Maria De Filippi, poi, chiederà al cavaliere se è ancora interessato alla dama e lui non dirà di "no", alimentando le sue speranze.

La risposta che sorprende tutti

Una parte della puntata di Uomini e donne del 19 dicembre sarà dedicata a Gemma e al momento di crisi che vivrà dopo un ballo con Mario.

Le anticipazioni svelano che Tina chiamerà un dottore e gli chiederà di visitare la dama lì, davanti a tutti: ovviamente questo sarà un siparietto che l'opinionista metterà su per divertire il pubblico in studio e quello a casa.

"Zitto, che se sta così è colpa tua", dirà Tina a Mario quando lo sentirà fare un commento sulla situazione.

A un certo punto, però, Maria De Filippi si rivolgerà al cavaliere e gli farà una domanda molto diretta: "Tu non sei interessato a Gemma, vero?".

"Se ho un interesse? In questo momento sono un po' disorientato", risponderà Mario dopo qualche secondo di silenzio.

Dopo queste parole, le telecamere indugeranno sul volto sorridente di Gemma dall'altra parte dello studio.

Sara e Cristiana protagoniste in studio

La puntata di Uomini e donne che chiuderà la programmazione del 2025, inizierà con un confronto tra Marco e Sara.

Il corteggiatore si dichiarerà alla tronista dicendole che gli piace tutto di lei, anche quando discutono, e per questo motivo vorrebbe andare avanti nella conoscenza.

Poco dopo entrerà Jakub e la ragazza gli farà presente che alcuni suoi comportamenti non le piacciono, ma aggiungerà che quando sono in esterna insieme lo sente sincero e gli crede.

Il 19 dicembre si parlerà anche di Cristiana e dei baci che ha dato in esterna sia a Ernesto che a Federico: il corteggiatore campano si lamenterà di questo e tra lui e la tronista nascerà una discussione.

Iniziano le vacanze di Natale del cast di Uomini e donne

Al termine della puntata del 19 dicembre, inizieranno ufficialmente le vacanze di Natale di tutto il cast dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne.

Da lunedì 22 dicembre il dating show non andrà in onda e i fan dovranno aspettare fino al 7 gennaio per rivedere Gemma, Mario e tutti gli altri componenti del parterre Over.

Durante le feste non ci dovrebbero essere nuove registrazioni (al momento non si conosce il giorno in cui si svolgeranno le prossime riprese), ma maggiori informazioni a riguardo potrebbero trapelare a breve.