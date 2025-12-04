Nelle puntate della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, la nuova protagonista Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) cercherà di eliminare la rivale Yildiz Yilmaz (Eda Ece) tentando di avvelenarla.

Erim tenta di strangolare la matrigna Yildiz

Dopo l'arrivo di Sahika a Istanbul, la sorella del suo ex amante Kaya, Ender sparirà nel nulla, e tutti crederanno che sia deceduta. In particolare, quest'ultima verrà spinta dalla nuova nemica Sahika nelle acque nel Bosforo. Il giorno dell'incidente, Yildiz perderà le sue tracce per nascondere la sua gravidanza al marito Halit.

Dopo otto mesi dal presunto decesso di Ender, Yildiz rimetterà piede a villa Argun, rovinando la festa di fidanzamento del marito Halit e della nuova fidanzata Sahika. Quest'ultima decisa a sposare Halit a tutti i costi, farà credere ad Erim che sua madre Ender potrebbe essere morta per mano della sua matrigna Yildiz.

Dopo essere stato drogato da Yiğit su ordine di Sahika, Erim entrerà nella stanza di Yildiz e tenterà di strangolarla. Per fortuna, quest'ultima verrà salvata dalla domestica Aysel. A quel punto, per impedire al figlio minore di fare l'ennesima follia, Halit continuerà a far rimanere la moglie Yildiz negli alloggi della servitù.

Aysel finisce in ospedale, Yildiz sospetta di Sahika

Intanto, i telespettatori avranno modo di scoprire che Ender si è alleata con Yildiz dopo essere sopravvissuta, per farla pagare a Sahika quando lo riterrà opportuno. Sempre a proposito di Yildiz, all'insaputa del marito Halit, organizzerà un baby shower per il suo bambino che vorrà chiamare Halitcan. Parecchio indispettita, Sahika avvelenerà il cibo che Aysel preparerà per Yildiz. Tuttavia, l'ennesimo piano della nuova dark lady per liberarsi di Yildiz fallirà.

Nello specifico, a sentirsi male sarà Aysel che mangerà la cena rifiutata da Yildiz. Per fortuna, la domestica si riprenderà dopo essere stata portata in ospedale e apprenderà dai medici che il suo malore è stato causato dal troppo stress .

Nonostante ciò, Yildiz sospetterà lo stesso che Sahika ha cercato di avvelenarla.

Riepilogo sul segreto di Ender

In precedenza, Ender si è confidata con il fratello Caner, rivelandogli che Erim non è il suo unico figlio: ne ha dato uno in adozione in passato. La donna è scesa nel dettaglio, specificando di aver abbandonato il bambino avuto dalla relazione con l'ex amante Kaya. Mentre Caner si è impegnato a sostenere la sorella Ender nella ricerca del figlio segreto perduto, a Istanbul ha messo piede proprio il diretto interessato, ovvero Yigit. Quest'ultimo dopo la morte della madre adottiva, ha scoperto di essere stato abbandonato quando era piccolo da Ender, la sua vera mamma.