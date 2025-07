Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano aria di cambiamenti nel negozio di moda, dove arriveranno nuovi dipendenti per sostituire alcune persone assenti. In primo luogo, sarà necessario colmare tre importanti mancanze in magazzino: Alfredo Perico e Armando Ferraris non torneranno al lavoro e resteranno lontani, mentre Enrico riprenderà la sua attività di medico. Fulvio, quindi, lavorerà in magazzino e riuscirà a far assumere anche sua figlia Caterina, che diventerà una nuova Venere. Quest’ultima prenderà il posto di Elvira e Rosa, inizialmente assenti: la prima è in maternità, la seconda si trova ancora dalla madre in un’altra città.

Proseguiranno, infine, le storie d’amore tra Delia e Gianlorenzo, così come quella tra Adelaide e Marcello.

Fulvio è il nuovo magazziniere de Il Paradiso delle signore

Fulvio sarà un personaggio che arriverà a Milano dopo essere caduto in disgrazia. L’uomo, ex imprenditore, verrà assunto come magazziniere a Il Paradiso delle Signore, iniziando così con un lavoro umile. Nel magazzino, intanto, si registreranno grandi assenze: Armando Ferraris, trasferitosi in Grecia, e Alfredo Perico, che vive in Belgio con Clara. Va ricordato che l’interprete di Armando è deceduto nei mesi scorsi e il suo personaggio non verrà sostituito. Per quanto riguarda Gabriele Anagni, che interpreta Alfredo, la situazione è diversa, poiché non figura nel cast ufficiale della decima stagione.

Per il personaggio di Enrico, invece, ci sarà un cambio di vita: riprenderà la sua vecchia professione di medico, non senza difficoltà. Il dottor Proietti, infatti, avrà problemi al braccio in seguito alla sparatoria in cui è rimasto ferito. Fulvio, intanto, riuscirà anche a far assumere sua figlia Caterina come commessa.

Caterina diventa Venere al posto di Rosa ed Elvira

Nel frattempo, l’ingresso di Caterina nello staff de Il Paradiso delle Signore come Venere permetterà di comprendere le motivazioni alla base della nuova assunzione, legata a importanti assenze. Rosa, infatti, sarà ancora lontana poiché vive in un’altra città con sua madre, ma per lei è previsto un ritorno. Elvira, invece, sarà in maternità e dovrà occuparsi di suo figlio.

Nel frattempo, verrà svelato come sono proseguite alcune delle storie d’amore: Delia è felicemente fidanzata con Gianlorenzo, così come Adelaide, sempre accanto a Marcello. Nulla di fatto, invece, per Odile, che chiuderà la sua storia con Guido, rendendosi conto di amare Matteo. Tuttavia, quest’ultimo sarà fidanzato con l’attrice Marina Valli.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia e Gianlorenzo si sono baciati

Nei precedenti episodi della soap andati in onda su Rai 1, Delia e Gianlorenzo si sono baciati, dando così inizio a una storia d’amore. Agata, invece, ha cambiato idea su Mimmo e si è dichiarata, dopo non aver ceduto inizialmente alla corte serrata del poliziotto. Nel frattempo, Umberto ha scoperto che Odile è sua figlia, ma ha mantenuto segreto il legame con la ragazza, poiché Adelaide ha ritenuto più giusto che la loro figlia non conoscesse la verità.