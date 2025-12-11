Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un lieto fine che porterà momenti di gioia ma anche di grande apprensione per i protagonisti. Nelle puntate che verranno condivise da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz e Ceylin andranno a mangiare una pizza con Mercan, ma la bambina si spaventerà per strada. Intanto, la bambina potrà tornare a vivere a casa con i genitori dopo essere stata ospitata nella casa famiglia. Spazio anche al processo per il sequestro, con Filiz e Dilek che si presenteranno davanti al giudice.

Mercan si spaventa in mezzo alla strada mentre si trova con Ilgaz e Ceylin

Ilgaz e Ceylin festeggeranno la figlia appena ritrovata, ricominciando la loro vita insieme esattamente dal punto in cui si era interrotta il giorno della sua scomparsa, avvenuta due anni e mezzo prima a causa del rapimento da parte di Filiz. Il procuratore, infatti, avrebbe voluto sorprendere la bambina ordinando una pizza da asporto da consumare in spiaggia, ma la sparizione della figlia aveva mandato all’aria i suoi piani. Ora che Mercan è stata ritrovata, Ilgaz e Ceylin decideranno di portarla a mangiare una pizza, realizzando finalmente quel desiderio rimasto sospeso. Tuttavia, durante il tragitto, ci sarà un momento di panico: la bambina si spaventerà in mezzo al traffico e verrà quindi condotta alla casa famiglia.

Filiz e Dilek vanno davanti al giudice

Nel frattempo, si avvicinerà la data del processo per il sequestro della piccola Kaya. Filiz e Dilek compariranno davanti al giudice: per la prima sarà disposta la custodia cautelare in carcere, mentre la seconda verrà rilasciata in attesa della sentenza. Ceylin affronterà la sequestratrice con fermezza, avvertendola che ormai è finita e che Mercan tornerà a casa con lei e Ilgaz. Nil, invece, si occuperà di difendere Filiz dalle accuse, tentando di farle ottenere l’infermità mentale per evitare il carcere. Ci sarà poi una bella notizia: Mercan potrà riprendere la sua vita accanto ai genitori e tornerà a vivere con loro, lasciando la casa famiglia. Tuttavia, i due procuratori verranno avvisati di non essere eccessivamente iperprotettivi nei confronti della figlia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Filiz ha avuto un incidente

Nei precedenti episodi disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Filiz è scappata con Mercan ma durante la fuga hanno avuto un incidente automobilistico. L’altro mezzo coinvolto nello scontro era guidato da un ragazzo che, a causa di quanto accaduto, avrebbe rischiato di finire in carcere avendo già una pena da scontare. La madre del giovane ha quindi insabbiato l’accaduto, facendo ricoverare Filiz in una stanza d’hotel e portando via in gran segreto le automobili. Eren, insieme alla sua squadra, ha visionato i filmati delle telecamere ed è riuscito a scoprire la verità, individuando l’albergo nel quale si era recata l’ambulanza dopo l’incidente. Le pattuglie della polizia si sono dunque precipitate lì per cercare Mercan e Filiz.