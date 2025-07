Le anticipazioni di Innocence annunciano diversi colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Nella puntata che andrà in onda sabato 26 luglio alle ore 14:30 su Canale 5, Hale convincerà Irem a sposare suo figlio Ilker, in carcere, per risollevarne l’immagine ormai compromessa. Intanto, ci sarà un colpo di scena inaspettato quando Ela riprenderà conoscenza, e crescerà l’attesa per le sue prime dichiarazioni.

Ilker e Irem si sposano in carcere

Ilker sarà detenuto in prigione con la grave accusa di aver picchiato Ela e di averla gettata fuori da un’auto in corsa.

Ela è stata salvata in extremis e si trova in condizioni disperate in ospedale. Hale cercherà di evitare che suo figlio finisca nella gogna mediatica e convincerà Irem a sposarlo in carcere. Parallelamente, Harun vorrà tenere sua figlia lontana dalla brutta situazione in cui è finito il suo fidanzato. Tuttavia, tutti i tentativi dell’uomo saranno vani, poiché il matrimonio verrà celebrato. Harun resterà di stucco alla notizia dell’unione e cercherà cavilli legali pur di annullare il matrimonio. Irem, però, non vorrà saperne dell’opinione di sua madre e deciderà anche di trasferirsi a casa dei suoi suoceri.

Ela riprende conoscenza e lascia la terapia intensiva

Nel frattempo, le nozze tra Ilker e Irem diventeranno un caso mediatico, cosa che renderà felice Hale, riuscita nel suo intento di distogliere l’attenzione della stampa dalle accuse della polizia contro suo figlio.

Intanto, Bahar sarà tormentata dai sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere Ela e verrà anche accusata da sua suocera Gulizar, che la riterrà responsabile della rovina di suo figlio e di sua nipote. Ci sarà poi una lieta notizia: Ela riprenderà finalmente conoscenza e potrà lasciare il reparto di terapia intensiva. Dal momento che le sue condizioni di salute non saranno più critiche, crescerà l’attesa per le sue prime dichiarazioni dopo l’aggressione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ela è stata ricoverata in ospedale

Nelle precedenti puntate di Innocence andate in onda su Canale 5, Ela ha iniziato una relazione con Ilker, noto imprenditore nonché capo dell’azienda dove lavora suo padre.

Ela si è lasciata andare alla passione con Ilker e ha scoperto di essere incinta. L’uomo non ha preso bene la notizia e non ha mostrato alcun interesse a cambiare la sua vita per lei e per il futuro nascituro. Ilker ha infatti continuato la sua relazione con Irem, annunciando anche le nozze con lei. Una volta venuta a sapere dell’imminente matrimonio dell’imprenditore, Ela lo ha raggiunto nella casa dove si incontravano in gran segreto. I due hanno litigato e, in seguito, la ragazza è stata scaraventata fuori dall’auto di Ilker, che è stato arrestato poco prima di sposarsi.