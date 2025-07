Prenderà il via il prossimo sabato 12 luglio la nuova serie turca dal titolo Innocence. La soap tv, che verrà trasmessa il sabato e la domenica dopo Beautiful su Canale 5, racconta la storia di Ela. La giovane donna intreccerà una storia sentimentale con Ilker, un uomo benestante che riuscirà a conquistarla nonostante la differenza di età.

Ilker intraprende una relazione con Ela, ma è fidanzato con Irem

Le anticipazioni delle prime puntate della serie turca Innocence, che verranno trasmesse su Canale 5 il 12, 13 e 19 luglio, raccontano che Ela si innamorerà perdutamente di Ilker, capo del padre, più grande di lei, e fidanzato con l'influencer Irem.

Ilker riuscirà a convincere Ela di aver messo fine alla relazione con l'altra ragazza, e di essere pronto ad intraprendere una nuova storia d'amore. Nonostante la gelosia, Ela deciderà di aprirgli le porte del suo cuore, iniziando una love-story con il carismatico imprenditore.

Nel frattempo, Ilker assumerà la neo-fidanzata come tirocinante per poterla vedere ogni giorno. Bahar, madre di Ela, inizierà a sospettare che sua figlia veda qualcuno di nascosto, e ben presto capirà di chi si tratta. Tra i due innamorati tutto sembrerà procedere per il meglio, e presi da una forte attrazione reciproca, si concederanno anche una prima notte di passione insieme.

Il colpo di scena si verificherà il giorno del compleanno di Ela, la ragazza attesa a casa da amici e parenti non si presenterà in orario facendo allarmare sua madre Bahar, che in presa all'ansia deciderà di contattare telefonicamente Ilker, che apparirà piuttosto confuso nel fornirgli delle informazioni.

Ilker mente a Ela che cade nello sconforto

Successivamente si verrà a scoprire che Ela, il giorno del suo compleanno non aveva fatto rientro a casa in orario, perché impegnata in un confronto con il fidanzato. Ilker in tale circostanza gli aveva rivelano di essere in procinto di sposarsi con Irem. Il tutto mentre Ela si era presentata all'appuntamento non intenzione di dagli una bellissima notizia: quella di essere in dolce attesa.

Curiosità su Innocence

La serie turca Innocence, il cui titolo originale in turco è Masumiyet, terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per tutti i week-end estivi a partire dal prossimo 12 luglio subito dopo Beautiful. Trasmessa per la prima volta nel 2021, la serie è composta da una sola stagione di 13 episodi in totale di circa due ore ciascuno.

Nel cast della serie, i telespettatori potranno riconoscere alcuni volti già conosciuti. Serkay Tütüncü, che interpreta Ilker ha partecipato a Mr. Wrong e Alayça Öztürk che in Terra amara interpretava Julide.