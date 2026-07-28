Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 3 al 9 agosto svelano che Liam confesserà al padre di voler riconquistare Hope, nonostante Bill non mostri molto entusiasmo in merito.

Ridge e Taylor intimi durante il rituale olistico

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 3 a domenica 9 agosto su Canale 5 prendono il via dalla scelta di Taylor di raccontare finalmente a Steffy la verità sul suo stato di salute. La psichiatra ha confessato alla figlia di aver creduto di essere sul punto di morte per poi scoprire invece di soffrire della sindrome del cuore spezzato.

Taylor non nasconderà alla figlia di essere ancora segnata dalla perdita di Phoebe.

In questo contesto, Ridge sarà molto vicino a Taylor. Infatti, parteciperà con lei a una seduta di guarigione di formazione olistica guidata da Chandra durante la quale i due condivideranno un rituale che li vedrà molto vicini in una posizione intime che non passerà inosservata. Anche Brooke li sorprenderà avvinghiati e ne resterà evidentemente colpita.

Poco dopo, Steffy si ritroverà faccia a faccia con il padre al quale rimprovererà senza troppe tensioni di non averle detto della condizione di salute della madre, che pensava di avere poco tempo da vivere. Successivamente, il clima si farà più rilassato, visto che padre e figlia scherzeranno circa la posizione equivocabile assunta da lui e Taylor durante la seduta olistica e lo sconcerto di Brooke nel vederli stretti.

Liam rassicura Hope

In ufficio alla Forrester, Hope andrà in crisi quando non troverà una chiavetta USB. A rassicurarla ci sarà Liam, ma la Logan temerà che Steffy utilizzi la nuova riunione in vista per attaccarla ancora una volta. Per alleggerire la sua tensione, Liam si offrirà di portare Beth a dormire a casa con lui. Al contrario, Steffy condividerà momenti di tenerezza con Finn in ufficio, anche se le tensioni lavorative non verranno tralasciate.

Infine, Liam si troverà a casa del padre in compagnia di Bill e Will ai quali confesserà di voler riconquistare Hope. Bill sarà scettico al riguardo pensando che il matrimonio con la Logan non ha futuro, ma Liam affermerà di non aver mai voltato pagina e di aver bisogno di ricostruire non solo il suo matrimonio ma anche la sua famiglia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Liam ha sorpreso Hope chiedendole di dare un'altra possibilità al loro matrimonio, ma la Logan non è sembrata predisposta a concederla vista la paura di soffrire ancora. Intanto, Ridge ha cercato di aiutare Taylor, a cui è stata diagnosticata la sindrome del cuore spezzato, organizzando una seduta con la guaritrice Chandra. Infine, superando le reticenze legate alla volontà di non avere relazioni nell'ambito lavorativo, Hope e Carter si sono baciati.