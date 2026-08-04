Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 10 al 14 agosto svelano che, comprendendo la crisi matrimoniale in corso tra Mert e Zehra, Asuma proporrà a quest'ultima l'apertura di una nuova attività commerciale insieme, un avocado bar.

Feride pensa che Yildiz sia l'amante di Hasan Alì

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 agosto su Canale 5 prendono il via dalla paura di Feride: la donna temerà che Hasan Alì abbia in mente di privarla del suo bambino. Ma andando a trovarlo lo sorprenderà in compagnia di Yildiz sul divano e si immaginerà che i due siano amanti.

Invece le mire di Yildiz saranno altre.

Infatti, la donna riceverà un invito a cena da Cagatay e durante la serata Yildiz scatterà una foto del suo ospite con il piccolo Halit Can. Tra Sahika e Mert si accenderà lo scontro.

Hasan Alì contro Ender

Allo stesso tempo, ad Asuman non sfuggirà la crisi che sta attraversando il matrimonio tra Mert e Zehra così la madre di Yildiz non perderà tempo e proporrà alla giovane di aprire insieme un'attività commerciale, ossia un avocado bar.

Suat si innervosirà a causa di un malinteso che verrà provocato involontariamente da Emir con un biglietto romantico. Nel frattempo, Hasan Alì costringerà Mert e Sahika a trovare un punto d'incontro, ma al contempo elaborerà un piano contro Ender.

Infine, le sorprese per Yildiz non finiranno. Cenk, un caro amico di Cagatay, la incontrerà e scatterà il colpo di fulmine in quanto si innamorerà immediatamente della donna.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate di Forbidden Fruit, Mert ha proposto la fusione della Holding con la Kayu Holding al cui capo c'è Hasan Alì, un uomo molto potente. Asuman invece ha spinto Yildiz a considerare l'idea di un altro matrimonio per risollevarsi dal punto di vista economico. Frattanto, la donna ha chiesto a Caner e Emir di procurarle un appuntamento con Cagatay, un nuovo scapolo giunto in città e di cui lei è ossessionata. Yildiz è riuscita a farsi ospitare da lui e per ringrazialo le ha portato una torta dimostrando anche le sue doti culinarie, ma una scoperta l'ha lasciata senza parole.