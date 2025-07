Bahar sarà al settimo cielo quando verrà trovato un donatore compatibile di midollo per lei nelle prossime puntate de La forza di una donna, ma presto scoprirà che si tratta di Sirin.

Le anticipazioni rivelano che tutti temeranno all'idea che Bahar rifiuti l'aiuto della sorella, ma la donna penserà prima ai bambini e comunicherà agli amici che si sottoporrà al trapianto. Il rischio che Sirin si tiri indietro, però, sarà concreto, tuttavia ancora una volta la ragazza terrà tutti in pugno.

La breve convivenza a casa di Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar arriveranno momenti molto difficili.

La donna scoprirà di avere una grave forma di anemia che potrebbe portare anche alla morte, se non curata in tempo. Bahar esiterà, ma, per i suoi bambini, deciderà di affidarsi ai medici e iniziare la terapia. All'inizio si tratterà di effettuare delle trasfusioni e di assumere dei farmaci, ma la situazione non migliorerà e l'unica speranza per Bahar sarà il trapianto di midollo osseo.

La donna non si arrenderà e continuerà a condurre la sua vita, nonostante i dolori che i farmaci provocano. Ogni sera, Bahar sarà in preda a forti dolori ai fianchi e alle costole, così come avevano previsto i medici. Tutti saranno preoccupati per la sua salute e la dottoressa Jale raccomanderà a Yeliz di stare attenta a non far stressare troppo Bahar.

I problemi, però, saranno tanti e non sempre si riuscirà a seguire questa indicazione. Nell'attesa di un midollo compatibile, Bahar farà di tutto per non far pesare sui bambini la sua situazione, tanto che si trasferirà per un periodo a casa di Hatice. La convivenza, tuttavia, si rivelerà un disastro, perché Sirin rivelerà ai bambini che Bahar sta morendo. Questo colpo basso da parte della sorella spingerà Bahar a tornare a casa sua, ma questa volta non sarà sola: Enver lascerà Hatice e seguirà la donna con i bambini per aiutarli durante la malattia. La famiglia di Hatice si sottoporrà ai test necessari per verificare la compatibilità e anche Sirin sarà chiamata a recarsi in laboratorio. Non sarà affatto facile convincere la ragazza a effettuare i test, ma alla fine anche lei darà il suo contributo.

Una grande speranza per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di Una donna, la vita di Bahar sembrerà guadagnare tranquillità con la presenza di Enver, ma presto tutto precipiterà di nuovo. Bahar scoprirà che il numero misterioso sul telefono di Sarp è di Sirin e andrà su tutte le furie. La donna uscirà di casa in preda alla rabbia per affrontare sua sorella e le due arriveranno allo scontro fisico. Ad avere la meglio sarà Sirin, perché Bahar non si reggerà in piedi a causa della malattia. La ragazza colpirà sua sorella con forza anche quando sarà ormai per terra e Bahar tornerà a casa in pessime condizioni. A vendicarla penseranno Yeliz e Ceyda che daranno una lezione a Sirin ripagandola con la stessa moneta.

La frattura tra sorelle sarà ormai insanabile: Bahar non avrà più intenzione di rivolgerle la parole e le loro strade si separeranno definitivamente. Un giorno, però, Jale telefonerà a Enver e Hatice con una buona notizia: "Abbiamo trovato il midollo compatibile". I due coniugi saranno al settimo cielo, ma quando sapranno che la donatrice dovrebbe essere Sirin il loro entusiasmo si spegnerà. Oltre a dover convincere la ragazza, bisognerà sperare che Bahar accetti di ricevere il midollo a quella che crede l'amante di suo marito. Quando Bahar saprà che c'è un donatore farà i salti di gioia e chiamerà Arif, Ceyda e Yeliz a festeggiare. Presto, però, anche Bahar saprà che la donatrice sarà Sirin e questo la manderà in confusione.

In un primo momento la donna rifiuterà l'aiuto di sua sorella, ma poi resterà da sola con Arif e Ceyda rifletterà sul da farsi e cambierà idea. Bahar capirà che per lei non c'è altra speranza per vivere e penserà ai suoi bambini. In lacrime, la donna ringrazierà il cielo per questa possibilità. "Sono così felice", dirà commossa ai suoi amici. Ai protagonisti non resterà che aspettare il trapianto e sperare che Sirin non si tiri indietro.

La malattia di Bahar si aggiunge agli altri problemi

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar conduce una vita umile con i suoi bambini, ma può contare sull'affetto di Ceyda, Arif e Yeliz, che l'aiutano come possono. La donna ha dei mancamenti, ma è convinta che sia dovuto al troppo stress e non ha dato peso alla cosa.

Tutto è diventato più chiaro quando Bahar è andata a prelevare il suo stipendio ed è stata scippata. I rapinatori hanno trascinato la donna per qualche metro e Bahar è stata ferita al ginocchio. In teoria si è trattato di una ferita di poco conto, dovuta allo sfregamento sull'asfalto, ma al pronto soccorso i medici hanno capito subito che qualcosa non andava. La ferita di Bahar continuava a sanguinare a distanza di tempo e questo ha messo in allarme i medici, che hanno ritenuto opportuno effettuare nuove analisi. Jale ha preso a cuore la situazione di Bahar, anche perché la dottoressa è la nipote di Enver.