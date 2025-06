Nisan apprenderà che sua madre è in fin di vita a causa di Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna. La bambina origlierà la conversazione di Bahar, come suggeritole da sua zia.

Le anticipazioni rivelano che Sirin colpirà ancora una volta Bahar e lo farà usando la sua bambina. La piccola Nisan, pensando di fare un gioco divertente, ascolterà sua madre parlare con Hatice e scoprirà che potrebbe morire perché le cure non stanno funzionando. Nisan e Doruk saranno disperati e Bahar non saprà come consolarli. Quando si scoprirà che l'idea di origliare è stata di Sirin, Enver taglierà definitivamente i ponti con sua figlia.

L'ennesimo inganno di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin diventerà sempre più cattiva nei confronti di Bahar e dei bambini. Tutto avrà inizio quando Sirin accetterà la convivenza con Bahar, Doruk e Nisan che, ignari del lato oscuro della ragazza, penseranno di aver riunito la famiglia. Hatice vivrà finalmente con le due figlie e, dopo aver scoperto che Bahar ha una grave malattia del sangue, le chiederà perdono in lacrime.

La donna sembrerà pronta a recuperare il tempo perso con la figlia, ma Sirin non avrà nessuna intenzione di permettere tutto questo. Dopo un'uscita serale, la ragazza non tornerà a casa facendo disperare Hatice ed Enver, che penseranno al peggio. Sirin rientrerà la mattina in pessime condizioni e inventerà di essere stata aggredita. La ragazza approfitterà del momento per piangere con i suoi genitori e dire loro che non si sente più a casa da quando Bahar e la sua famiglia si sono trasferiti lì.

Hatice deciderà di vendere la sua casa e dividere il ricavato tra le due figlie, ma Bahar annuncerà che andrà via senza l'aiuto di sua madre. I colpi di scena non finiranno qui, perché presto Enver capirà che sua figlia non è mai stata aggredita e le farà una scenata pubblicamente. Sirin diventerà ancora più agguerrita, tanto che punterà a ferire ciò che Bahar ha di più prezioso: i suoi bambini.

Il cattivo consiglio di Sirin per Nisan

Nelle prossime puntate de La forza della donna, Hatice perdonerà sempre Sirin perché temerà la sua fragilità. La ragazza, però, si mostrerà ancora più perfida e causerà un trauma alla piccola Nisan. Sirin aspetterà la sera per andare da sua nipote e le suggerirà di origliare le conversazioni degli adulti, perché sono sempre molto divertenti.

La ragazza aggiungerà che lei da piccola lo faceva sempre e in questo modo combatteva l'insonnia. Nisan sarà felice di condividere un momento di complicità con sua zia e ascolterà subito il suo consiglio. Quello che la bambina verrà a sapere, però, non sarà affatto divertente. Nisan ascolterà Bahar confidare a Hatice ed Enver che potrebbe morire a causa della sua malattia, perché il suo corpo non sta rispondendo alle cure. Nisan andrà incontro a sua madre in lacrime e calmarla sarà molto difficile, anche perché sentirà anche Doruk. Il momento sarà profondamente triste per tutta la famiglia che, impotente, assisterà al dolore dei bambini all'idea di perdere la loro madre. Quando la bambina dirà che è stata Sirin a suggerirle di origliare tutto, Enver perderà definitivamente la pazienza con sua figlia e non vorrà più tollerare le sue bugie e le sue giustificazioni.

Hatice ed Enver sono succubi della figlia

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin mente continuamente ai suoi genitori e la sua situazione peggiora di giorno in giorno. Hatice ed Enver hanno paura di rimproverare la ragazza perché temono che possa farsi del male. Pochi giorni fa, Sirin ha tentato per la seconda volta di farla finita dopo aver scoperto che i suoi genitori frequentavano Bahar. Con i suoi ricatti morali, Sirin tiene in pugno Hatice ed Enver che non sanno nulla del suo reale passato con Sarp, il marito di Bahar. Quando Hatice ha trovato i ritratti dell'uomo nella stanza di sua figlia, Sirin le ha raccontato una versione distorta dei fatti, dicendole che Sarp aveva approfittato di lei. In realtà, Sirin perseguitava il marito di sua sorella che l'ha rifiutata diverse volte ed è proprio questo il motivo del suo odio nei confronti di Bahar.