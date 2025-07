Ceyda confesserà il suo segreto a Yusuf nella puntata de La forza di una donna di venerdì 18 luglio: "Sono madre di un bambino di sei anni"

Le anticipazioni rivelano che Ceyda racconterà che il suo bambino vive con sua madre e ha bisogno di un'istruzione speciale che lei ha pagato fino a quel momento grazie al denaro di Hikmet. Nel frattempo, Bahar si trasferirà a casa di Hatice e sarà accolta con gioia solo da Enver, mentre Hatice e Sirin ignoreranno lei e i suoi bambini.

Il trasferimento di Bahar e l'incontro tra Sirin e Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo l'incendio in cucina, Bahar deciderà di chiedere l'aiuto di Hatice.

La donna prenderà Doruk e Nisan e busserà alla porta di sua madre in cerca di ospitalità. Bahar non racconterà niente dell'incendio, né della sua malattia, ma spiegherà solo di non farcela economicamente ad andare avanti da sola. Enver e Hatice saranno molto imbarazzati, soprattutto perché temeranno una reazione di Sirin che invece uscirà dalla sua stanza sorprendendo tutti. "Voglio vivere con mia sorella", dirà la ragazza spiazzando sua madre che non riuscirà ad immaginare cosa potrebbe accadere con una convivenza delle sue figlie. Alla fine, Hatice accetterà Bahar e i bambini in casa, ma l'accoglienza sarà tutt'altro che piacevole. La donna ignorerà i suoi nipoti e darà a Bahar un ripostiglio per niente ospitale.

Come sempre, Enver sarà buono e gentile con la figlia di sua moglie e i bambini e si darà da fare per rendere il loro soggiorno in più piacevole possibile. Ad aiutare Bahar con il trasloco sarà Arif che porterà le scatole a casa di Enver e sarà invitato a cena. In questa occasione, l'uomo si troverà di fronte a Sirin e resterà di sasso. Arif ricorderà che la ragazza si era presentata a lui con un altro nome, Melek, e gli aveva chiesto una casa in affitto. Sirin, tuttavia, farà finta di niente e si presenterà ad Arif come se fosse il loro primo incontro.

Le ferite del passato di Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 18 luglio, Ceyda saluterà con malinconia Bahar e i bambini a cui si stava molto affezionando.

La sera, la donna riceverà la visita di Yusuf che gli prometterà di prendersi cura di lei. Ceyda sfogherà su di lui la sua frustrazione e gli spiegherà che per renderla felice ci vuole molto di più che una casa in affitto e pochi soldi. La donna rivelerà il suo passato doloroso a Yusuf: "Sono madre di un bambino di sei anni", dirà in lacrime, "Ha dei problemi cognitivi". Ceyda racconterà che suo figlio si trova con sua madre e ci vogliono molti soldi per l'istruzione speciale di cui ha bisogno. "Chi pagava tutto?" chiederà in lacrime a Yusuf, "Io con i soldi di Hikmet, è per questo che stavo con lui". Yusuf sarà molto dispiaciuto e Ceyda continuerà il suo racconto, spiegando che sua madre non la vuole con sé perché la considera una donna poco seria.

La sofferenza di Ceyda per la mancanza di suo figlio sarà evidente, ma lo negherà dicendo che ormai ha dimenticato anche la sua faccia.

Jale è preoccupata per la salute di Bahar e per i suoi bambini

Nelle puntate precedenti, Bahar ha scoperto di avere una grave forma di anemia. La donna è stata costretta a sottoporsi subito ad una terapia che ha scombussolato ancora di più la sua vita. Bahar sta affrontando tutto da sola, perché non vuole che i suoi figli soffrano e perché non crede che ad Hatice importi di lei. La dottoressa Jale è molto preoccupata per la salute di Bahar e per come sta vivendo la malattia. La donna sembra determinata a non cambiare la sua vita ma Jale sarà benissimo che tra poco aumenteranno gli svenimenti e gli effetti collaterali della terapia diventeranno importanti. Bahar rischia di mettere in pericolo la loro vita dei suoi bambini se non si decide a parlarne con la sua famiglia.