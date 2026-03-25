Don Lisandro arriverà all'improvviso a La Promessa fingendo di aver avuto un guasto all'auto nelle prossime puntate. In realtà, l'uomo è complice di Leocadia che lo ha chiamato per mettere sotto pressione Alonso e la famiglia.

Le anticipazioni rivelano che si scoprirà che Leocadia punta ad impadronirsi delle tenuta e per questo chiederà l'aiuto di Lisandro. Quest'ultimo appoggerà la sua amica fino a un certo punto, ma poi la farà infuriare quando le volterà le spalle e concederà a Adriano il titolo di conte.

L'arrivo di Don Lisandro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo farà il suo ingresso inaspettato Don Lisandro, una figura molto importante per la nobiltà.

Il nuovo ospite chiederà ad Alonso di restare per qualche giorno al palazzo a causa di un guasto alla sua auto e nessuno potrà opporsi a questa richiesta. Lisandro, infatti, è il braccio destro del re e Leocadia sarà la prima a mettere in allarme la famiglia: "Sicuramente è venuto a controllare", dirà preoccupata, "Dobbiamo nascondere Curro e le nozze di Catalina". L'uomo, inoltre, è il padre di Antonio de Carvajal, l''ex promesso sposo di Martina. Era stato proprio Lisandro insieme a sua moglie a mandare a monte il matrimonio perché la ragazza non era considerata all'altezza. La preoccupazione di Leocadia coinvolgerà tutta la famiglia che si sentirà sotto stretta osservazione. Presto, però, si scoprirà che Don Lisandro è stato chiamato proprio da Leocadia per mettere in difficoltà i De Lujan.

"Voglio tutto", confiderà Leocadia al suo complice, "La famiglia, la casa e i soldi di Cruz". Il braccio destro del re trascorrerà diverse settimane alla tenuta e le sorprese non mancheranno affatto.

Il gesto generoso di Don Lisandro per Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa, Don Lisandro si dimostrerà molto severo con i De Lujan, ma le cose sono destinate a cambiare. Innanzi tutto, l'uomo incontrerà Adriano che gli rivelerà di essere il marito di Catalina e il padre dei suoi figli. Questo provocherà in Lisandro una forte indignazione e per rimediare Catalina gli chiederà di fare da padrino ai gemelli. L'ospite d'onore inizierà ad ammorbidirsi e questo non piacerà affatto a Leocadia che avrà più di uno scontro con lui. La situazione cambierà ulteriormente quando Adriano salverà la vita a Don Lisandro che per sdebitarsi lo farà diventare Conte. Leocadia sarà a dir poco delusa, ma il suo parere non conterà nulla.