Bahar sorprenderà Arif con una grande manifestazione di affetto nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non posso perderti", gli urlerà terrorizzata vedendo l'uomo in pericolo.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif e Bahar si troveranno di fronte a un gruppo di aggressori. La brutta situazione farà cadere il muro che la donna aveva alzato e che le impediva di esprimere i suoi sentimenti per Arif. Un abbraccio affettuoso metterà fine alla distanza che si era creata tra i due.

L'errore di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e Arif si riavvicineranno in un momento difficile.

Nelle puntate andate in onda, Sirin ha convinto l'uomo ad uscire a cena con lui e Bahar ha mantenuto le distanze. Presto, però, Arif capirà grazie a Ceyda che sta sbagliando e si allontanerà da Sirin. Quest'ultima, pur di far sentire in colpa Arif si farà picchiare da un gruppo di balordi e tornerà a casa senza cappotto e in pessime condizioni. Bahar accudirà sua sorella, ma sarà convinta che sia stato Cem a farla picchiare. La donna chiederà al padre di Cem dove si trovi la chiavetta che suo figlio cerca e lui le rivelerà che l'ha nascosta nel cappotto verde, lo stesso che Sirin aveva la sera dell'aggressione. Bahar correrà subito sul luogo del fatto per recuperare l'indumento e quando Arif la vedrà uscire andrà con lei.

I due vedranno che il cappotto si trova addosso a uno degli aggressori che non lo cederà facilmente.

Arif e Bahar saranno di nuovo molto vicini

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif offrirà del denaro all'uomo in cambio del cappotto. Lui prenderà i soldi ma non si toglierà l'indumento, deridendo Arif e dicendogli che è molto caldo. A quel punto nascerà uno scontro fisico e quando Bahar vedrà un coltello in mano all'aggressore perderà il controllo. La donna prenderà un bastone di legno e inizierà a picchiare per mandare via gli uomini e proteggere Arif. "Non posso perderti", urlerà disperatamente Bahar ad Arif, togliendo finalmente quel filtro che le impediva di esprimere i suoi sentimenti. I due si abbracceranno teneramente e si confesseranno quanto tengano l'uno all'altra.