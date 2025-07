Sirin telefonerà in azienda a Sarp in preda al panico nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Bahar e i bambini vivono", dirà in lacrime, "la tua famiglia vive".

Le anticipazioni rivelano che Sirin riceverà delle minacce, ma sarà convinta che Sarp potrà proteggerla se lei gli dirà che la sua famiglia non è morta come crede.

La ragazza chiamerà in azienda per dire la verità a suo cognato, ma non si renderà conto che l'uomo di Suat ha deviato la telefonata puntandole un'arma.

L'incontro che cambierà la vita a Sirin

Sirin incontrerà Sarp e che sarà sconvolta.

La ragazza si troverà faccia a faccia con il marito di Bahar che tutti credono morto e scoppierà a piangere. Sirin ricorderà a Sarp quanto lo ama e gli dirà che sperava che un giorno lui potesse tornare, ma la reazione dell'uomo sarà inaspettata. Sarp porterà Sirin al cimitero e le urlerà tutto il suo disprezzo con un atteggiamento violento che intimorirà la ragazza.

Sirin riuscirà a scappare e si ritroverà di fronte alle tombe di Bahar, Doruk e Nisan. La ragazza a quel punto capirà che Sarp è convinto che sua moglie e i suoi figli siano morti, per questo è così furioso.

Sirin tornerà a casa sconvolta e sarà decisa a far sapere la verità a Bahar, tanto che la chiamerà immediatamente. La donna, tuttavia, si negherà al telefono perché non vuole più parlare con Sirin dopo aver scoperto che era l'amante di Sarp.

Da quel momento in poi, Sirin sarà vittima di gravi minacce affinché non riveli a nessuno che Sarp è vivo.

A mettere in atto tutto questo sarà Suat, il nuovo suocero dell'uomo che ha messo in piedi tutte queste bugie. Sirin riceverà una busta con un avvertimento in cui è invitata a restare in silenzio sulla vicenda, ma la ragazza sottovaluterà il ricatto e correrà a casa di Bahar per parlarle. Sirin si troverà davanti alla porta di sua sorella quando riceverà una telefonata minatoria che le farà capire di essere seguita in qualsiasi momento.

La verità a tutti i costi

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin chiederà l'aiuto di Levant, l'unico di cui crede di potersi fidare visto che il ragazzo le ha dichiarato amore.

A lui, Sirin chiederà di scoprire la nuova identità di Sarp partendo dall'auto aziendale che guidava. Per i due ragazzi sarà molto semplice risalire al nuovo nome di Sarp: Alp Kahrahan. Levant andrà in azienda per consegnare una busta a Sarp, con una sua vecchia foto e quando lo vedrà da vicino capirà che Sirin ha visto esattamente suo cognato.

Sirin spiegherà a Levant che vuole che la verità emerga perché se Bahar dovesse morire i bambini resterebbero con i nonni. L'obiettivo della ragazza sarà quello di rivelare a Sarp che la sua famiglia è ancora viva, ma non sarà affatto semplice perché Suat e i suoi uomini le staranno con il fiato sul collo.

Sirin confiderà nella bontà di Sarp, certa che se lui sapesse la verità la proteggerebbe anche dalle minacce che sta ricevendo.

La ragazza andrà in un parco e telefonerà all'azienda di Sarp, chiedendo di parlare con lui. Alla segretaria, Sirin spiegherà di essere una sua amica e di dovergli dire qualcosa di molto importante. Appena le passeranno la telefonata, Sirin dirà tutto: "Sarp, Bahar non è morta, è viva", dirà in lacrime, "anche i bambini sono vivi, stanno tutti bene, la sua famiglia vive". Ad un certo punto, Sirin non sentirà più linea e in quel momento un uomo le punterà un'arma e lei dirà: "Non è morto nessuno ma molto presto morirà". La ragazza capirà solo in quel momento che l'uomo che la seguiva ha deviato la telefonata e che Sarp non ha saputo nulla.

Sirin convive con il senso di colpa ed è convinta di aver tolto la vita a Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin sta nascondendo alla sua famiglia cosa è successo il giorno della scomparsa di Sarp. La ragazza, quel giorno, ha pedinato Sarp fino a salire sul suo traghetto e ha provato a farsi avanti ancora una volta con lui.

L'uomo l'ha rifiutata, ricordandole che ama solo Bahar e questo ha fatto infuriare Sirin. Per ripicca, la ragazza ha urlato di essere stata molestata attirando l'attenzione dei presenti. I passeggeri sono corsi in aiuto di Sirin e hanno aggredito Sarp che ha perso l'equilibrio ed è caduto in mare. Da quel giorno tutti sono convinti che l'uomo sia morto, ma Bahar non ha mai dimenticato suo marito e tiene sempre vivo il suo ricordo con i bambini.