Simona sarà sul punto di togliere la vita a Petra nella puntata de La Promessa di mercoledì 17 dicembre: la cuoca si ribellerà perché la governante imporrà a tutti di lavorare invece di piangere per Jana.

Le anticipazioni rivelano che Petra andrà in cucina a rimproverare i cuochi: "Siete qui per lavorare e non per piangere". Simona non ne potrà più dell'arroganza della governante e sfogherà su di lei tutta la sua rabbia. Petra sarà davvero spaventata e temerà il peggio, ma la cuoca si fermerà appena in tempo.

Nervi a fior di pelle a La Promessa: Maria sarà disperata per Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la servitù sarà sconvolta dalla notizia di Angela: "Hanno colpito Jana" . La situazione sarà molto critica e la moglie di Manuel sarà vegliata in attesa del medico. In cucina, i nervi saranno a fior di pelle: Simona, Lope e Candela non potranno trattenere le lacrime temendo il peggio. Romulo provvederà ad informare Maria dell'agguato a Jana e la reazione della ragazza sarà disperata. Il maggiordomo abbraccerà la cameriera che si lascerà andare a un pianto inconsolabile. Non ci sarà energia per pensare al lavoro: tutti saranno in pena per Jana e in attesa di notizie da parte del medico.

Petra sarà l'unica a non badare a quello che è accaduto: al contrario, la governante non perderà l'occasione per rimproverare i dipendenti. "I marchesi consumeranno i loro pasti come al solito", dirà, "Quindi rimettetevi ai fornelli". Lope non avrà assolutamente lo spirito giusto per svolgere le sue mansioni e si ribellerà alla totale mancanza di sensibilità di Petra. Quest'ultima, tuttavia, si infurierà: "Non siete qui per piangere ma per lavorare".

Scontro senza precedenti tra Simona e Petra

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 17 dicembre, Lope si alzerà per far sentire la sua voce a Petra e la situazione precipiterà. La governante non tornerà sui suoi passi e a quel punto sarà Simona ad intervenire.

Scossa e preoccupata per Jana, la cuoca sfogherà tutta la sua rabbia su Petra che sarà seriamente spaventata. Simona arriverà a mettere le mani addosso alla governante e la spingerà contro il muro. Candela e Lope proveranno a far calmare Simona che questa volta non ascolterà nessuno. La donna stringerà le mani intorno al collo di Petra che faticherà a respirare e si temerà davvero il peggio. Solo dopo qualche secondo Simona realizzerà di essere sul punto di togliere la vita alla governante de La Promessa e mollerà la presa. Petra sarà terrorizzata al punto che non avrà neanche la forza di dire nulla. La governante resterà in silenzio per riprendere fiato, mentre Lope e Candela porteranno via Simona.

Perché Petra non è dispiaciuta per Jana?

Petra e il resto della servitù non sono mai andati d'accordo. La governante ha sempre usato il suo potere per denigrare gli altri e, ad eccezione di Santos, non ha fatto sconti a nessuno. In questo momento Petra sta subendo anche l'allontanamento di Santos che l'ha messa da parte con l'arrivo di sua madre Ana e per questo è più nervosa del solito. L'agguato a Jana per Petra si è rivelato quasi una fortuna: di lì a poco, infatti, la ragazza avrebbe fatto riaprire il caso della morte di Tomas. Petra ha aiutato Cruz ad occultare il corpo e quindi temeva di finire in prigione se Jana avesse parlato dei suoi sospetti.