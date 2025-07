Sirin regalerà a Nisan e Doruk delle t-shirt con il suo volto stampate da lei nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Amiamo moltissimo nostra zia Sirin", si leggerà sul retro.

Insomma, Sirin non cambierà affatto con il tempo, ma inizierà a usare i suoi nipoti per provocare Bahar e Sarp. Quest'ultimo sarà furioso per il gesto di Sirin, ma non potrà fare nulla per non turbare i bambini che saranno entusiasti del regalo ricevuto.

Sarp e Bahar insieme a casa di Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a prendersi gioco di sua sorella e si divertirà a provocarla anche in futuro, quando molte cose cambieranno.

A casa di Hatice ci sarà una nuova inquilina, perché lei ed Enver affitteranno la stanza di Sirin sia per guadagnare un po' di soldi e sia per rimetterla in riga. La ragazza, tuttavia, non cambierà affatto e ogni occasione sarà buona per provocare sua sorella e creare guai. Bahar e Sarp saranno prigionieri di Nazir per diversi giorni. L'uomo, deciso a vendicare la morte di suo figlio per mano di Sarp, metterà Bahar alle strette: in cambio della vita di suo marito dovrà sposarsi con Nezir e vivere alla villa con lui, Nisan e Doruk. A Bahar sembrerà di vivere un incubo, ma all'improvviso Nezir cambierà idea e deciderà di rilasciare tutti i suoi prigionieri. In piena notte, Sarp, Bahar e i bambini, busseranno alla porta di Hatice che li riabbraccerà con gioia.

I quattro si sistemeranno provvisoriamente a casa di Enver, ma tra Sarp e Bahar i rapporti saranno sempre più tesi. La donna, infatti, dirà chiaramente che non ama più suo marito e non vuole più stare con lui. Sarp non accetterà questo rifiuto e pregherà Bahar di restare ancora insieme per i bambini. In tutto questo, Sirin dovrà convivere con sua sorella e suo marito e la tensione arriverà alle stelle.

La convivenza di Sirin con Bahar e Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar affronterà duramente Sirin spingendola contro un muro. La donna spiegherà a sua sorella che ha saputo che lei è stata la causa di tutto il male che ha dovuto vivere. Sirin risponderà a tono: "Sei viva grazie al mio midollo".

Questo non basterà a calmare Bahar che intimerà alla ragazza di non interferire mai più nella sua vita o saranno guai. Anche Sarp sarà agguerrito con Sirin e non farà nulla per nasconderle il suo disprezzo. L'uomo si dirà disposto anche a toglierle la vita se dovesse creare ancora problemi. Sirin non sarà affatto spaventata, ma si divertirà a provocare ancora i due coniugi usando i loro bambini. Sarp andrà a prendere Doruk e Nisan e quando tornerà a casa ci sarà Sirin ad aspettarli. La ragazza chiamerà con sé i nipotini dicendo di avere una sorpresa per loro. Quado Doruk e Nisan mostreranno a Sarp il regalo di Sirin, l'uomo resterà senza parole e per il bene dei bambini dovrà trattenere la rabbia.

Doruk e Nisan indosseranno una maglietta creata da Sirin con una stampa del suo volto e con una frase "Amo moltissimo mia zia Sirin". I bamibni saranno entusiasti, mentre Sirin, conoscendo la crisi tra Bahar e Sarp, proporrà all'uomo di stamparne una uguale con il volto di sua moglie. Al suo arrivo, Enver si infurierà con sua figlia perché capirà benissimo la sua provocazione: "Vuoi far impazzire Sarp e Bahar?" chiederà. Sirin, tuttavia, fingerà di non capire e userà ancora una volta l'ingenuità dei bambini che diranno al nonno di amare molto il suo regalo.

L'ossessione di Sirin per Sarp e la vita di Bahar

La follia di Sirin è chiara già dalle puntate in onda in questi giorni in Italia. La ragazza è ossessionata da Sarp, il marito di sua sorella che è morto cadendo dal traghetto a causa sua.

Sirin si è fatta avanti più di una volta con lui ma Sarp l'ha sempre rifiutata. L'ultima volta, però, è stata fatale perché Sirin, non potendo tollerare un altro no, ha urlato a tutti che Sarp l'aveva molestata. I passeggeri del traghetto hanno iniziato a picchiare l'uomo che alla fine ha perso l'equilibrio ed è caduto in mare. Da quel giorno la vita di Bahar e dei suoi bambini è cambiata radicalmente e dopo quattro anni vivono ancora nel ricordo di Sarp, per loro morto. In realtà l'uomo è vivo e tra qualche puntata si vedrà che ha una nuova vita con una moglie ricca.