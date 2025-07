Nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Musa Demir (Devrim Özder Akın) non riuscirà a salvare il suo matrimonio con la moglie Jale (Ece Özdikici). La donna sarà più decisa che mai a separarsi dal padre di suo figlio, mentre lui continuerà a essere profondamente innamorato.

Jale scopre che Musa si è preso gioco di lei, Sinan diventerà padre

Musa tenterà in vari modi di far ingelosire la moglie Jale e attirare la sua attenzione. Per iniziare, la costringerà a badare al loro figlio Bora (Demir Beyitolgu) anche durante i turni di lavoro in ospedale, facendole credere di dover uscire con alcuni amici.

Dopo aver notato lo strano atteggiamento del marito, Jale sospetterà che abbia intrapreso una relazione clandestina. Per scoprire la ragione dell’allontanamento del marito, la donna inizierà a pedinarlo e verrà a conoscenza che in realtà si è preso gioco di lei, visto che lo sorprenderà da solo al cinema. Il piano di Musa per riconquistare la moglie finirà per ritorcergli contro, visto che, dopo qualche giorno, Jale gli ribadirà di voler divorziare da lui, spezzandogli il cuore per l’ennesima volta.

La donna non prenderà questa decisione per via del recente riavvicinamento all’ex fidanzato Sinan (Oktay Gürsoy), visto che non proverà più niente per lui. Mentre quest’ultimo aspetterà un figlio dalla sua compagna, Musa e Jale annunceranno alle rispettive madri di voler mettere fine al loro matrimonio, finendo per turbare il piccolo Bora.

Riepilogo sulla crisi matrimoniale di Musa e Jale

Sin dalle prime puntate, Musa e Jale hanno attraversato una profonda crisi matrimoniale. A causa della sua ambizione professionale, la donna ha trascurato sia il marito che il figlio Bora. La situazione si è complicata ulteriormente quando Jale si è scambiata un bacio con il suo ex fidanzato Sinan (Oktay Gürsoy). Quest’ultimo ha approfittato di una serata trascorsa con la dottoressa per cercare di rifare breccia nel suo cuore. Poi, Sinan ha continuato a stupire Jale, facendole recapitare nel suo studio un mazzo di fuori accompagnato da una dichiarazione d’amore. La felicità della donna, però, ha avuto breve durata, visto che si è lasciata andare a un pianto disperato per la troppa delusione. Un’infermiera le ha detto di aver sorpreso Sinan in atteggiamenti intimi con la sua fidanzata in ospedale, proprio quando lei era intenta a ringraziarlo.