Le puntate de La forza di una donna, prossimamente in onda in Italia, vedranno protagonista Sirin che donerà il midollo a sua sorella salvandole la vita. "Come sei bella", dirà Bahar alla ragazza che si presenterà con un nuovo look.

Le anticipazioni rivelano che sarà Sarp a portare Sirin in ospedale. L'uomo compirà tale azione senza farsi vedere da Bahar, che lo crederà ancora morto. Hatice ed Enver si prenderanno cura di loro figlia, assicurandosi che non venga stressata fino a quando la sua salute non tornerà ad essere ottimale.

Sarp scoprirà che Bahar e i suoi figli sono vivi

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp abbraccerà Nisan e Doruk e le farà una promessa: quella di non andare più via, e di essere maggiormente presente nella loro vita. Ben presto però, alcuni avvenimenti, porteranno l'uomo a doversi rimangiare le parole dette ai due bambini.

Il braccio destro di Suat, suo suocero, andrà a prenderlo con la forza dicendogli che per lui è pericoloso farsi vedere.

Sarp lascerà l'ospedale, ma si rifiuterà di tornare a casa perché il suo obiettivo era riabbracciare anche Bahar. L'uomo si nasconderà a casa di Enver in attesa che lui e sua moglie tornino dall'ospedale per parlare con loro.

Enver esploderà dalla rabbia e dirà Sarp di non poter pretendere di essere riaccolto con gioia dalla sua famiglia dopo essere sparito nel nulla per anni: "Non hanno bisogno di te, né Bahar, né Nisan, né Doruk".

Il marito di Hatice continuerà a ricordare a Sarp che Bahar ora ha una grande famiglia e molti amici che la amano. "Sta lottando per vivere", dirà in lacrime Enver, "La mia Bahar sta per morire". Sarp apprenderà solo in quel momento che Sirin, l'unica compatibile per il trapianto, è sparita nel nulla. Ceyda interverrà: "Sirin è scomparsa e se non la troveremo Bahar non avrà più speranze". "Se vuoi fare qualcosa cerca Sirin e portala in ospedale", dirà Enver a Sarp che proverà subito a telefonare a Suat in cerca di informazioni. L'uomo, tuttavia, negherà il suo aiuto al genero.

La splendida notizia per Bahar e la sua famiglia

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp andrà dalla sua seconda moglie e dopo averle rivelato che Bahar e i bambini sono vivi la pregherà di aiutarlo.

L'uomo spiegherà che deve assolutamente trovare Sirin e Piril avrà la soluzione al suo problema. La donna poterà Sarp a casa di suo padre e qui incontreranno la ragazza. "Seguimi", dirà l'uomo a Sirin che gli riderà in faccia e non darà alcun peso al suo ricatto. A quel punto Sarp scoppierà a piangere e arriverà ad implorare in ginocchio la ragazza. Sirin, compiaciuta, chiederà di restare da sola con Sarp e dopo un po' di tempo uscirà con lui, pronta ad andare in ospedale. Quando Bahar vedrà sua sorella non potrà credere ai suoi occhi. La donna si alzerà in piedi e andrà ad abbracciare Sirin, con gli occhi pieni di lacrime di gratitudine. "Come sei bella", le dirà notando il suo nuovo look, mentre Sarp assisterà alla scena commosso senza farsi vedere.

Quando Ceyda verrà a sapere che finalmente Bahar avrà il midollo, telefonerà subito a Hatice che si precipiterà in ospedale. Tutta la famiglia sarà unita dalla gioia di una nuova speranza e Bahar si sottoporrà all'operazione che le salverà la vita.

Bahar affronta con coraggio la malattia

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha deciso di curarsi per il bene dei suoi bambini. Ancora una volta, la donna ha trovato in Nisan e Doruk un motivo per farsi forza anche nei momenti più difficili. Jale conosce perfettamente la situazione a cui sta andando incontro Bahar e le ha chiesto di parlare ad Hatice della sua malattia. Alla dottoressa non piace per niente l'idea che la sua paziente viva da sola con i bambini, perché i suoi svenimenti saranno sempre più frequenti con il passare dei giorni e questo potrebbe mettere in pericolo lei e i suoi figli. Per il momento, però, l'orgoglio ha la meglio e Bahar non riesce proprio a chiedere aiuto a sua madre perché crede che la donna non la ami abbastanza.