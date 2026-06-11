Angela e Curro si concederanno un breve viaggio di due giorni per dirsi addio nelle prossime puntate de La Promessa: un'amara nostalgia renderà il distacco molto doloroso.

Le anticipazioni rivelano che pur di non sposare Lorenzo, Angela sarà promessa a Beltran. Prima, però, la ragazza dovrà dire addio a Curro e per farlo sceglierà di dedicare al suo amore un viaggio di pochi giorni per viversi un'ultima volta.

Nozze in arrivo per Angela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto la vita di Angela e Curro si trasformerà in un incubo.

Lorenzo, infatti, imporrà a Leocadia di concedergli la mano di sua figlia: se non lo farà la donna sarà denunciata per l'omicidio di Jana. Angela sarà terrorizzata all'idea di dover sposare l'uomo che odia di più al mondo, ma una piccola speranza si affaccerà nella sua vita. A La Promessa farà il suo ingresso Beltran, un amico di Jacobo che farà subito amicizia con Angela. I due ragazzi scopriranno di avere molte cose in comune e nascerà un bel rapporto. A Leocadia non sfuggirà la nuova amicizia di sua figlia e penserà che potrebbe essere per lei una via d'uscita per liberarsi di Lorenzo. La donna suggerirà a sua figlia di sposare Beltran e Angela, sebbene a malincuore, sarà disposta ad accettare scegliendo il male minore.

Prima, però, la ragazza dovrà porre fine alla sua storia d'amore con Curro e per farlo chiederà a Leocadia di lasciarla partire con lui per due giorni.

L'amaro addio di Angela e Curro con un ultimo bacio

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia dovrà accettare la proposta di Angela e le permetterà di fare il viaggio. Curro e la sua amata andranno in montagna e passeranno dei giorni da sogno. Lui sarà convinto che il viaggio sarà solo un pretesto per fuggire con Angela, ma si sbaglierà. La ragazza gli spiegherà che quello sarà il loro addio e lei sposerà Beltran. Non sarà facile per Curro accettare tutto questo, ma dopo una lite con Angela deciderà di non sprecare le ultime ore con lei. I due ragazzi ripercorreranno gli splendidi momenti e le tante difficoltà della loro storia d'amore. L'addio sarà doloroso ma necessario e un ultimo bacio segnerà il loro ritorno al palazzo.