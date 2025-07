Enver verrà ricoverato in fin di vita in ospedale dopo aver avuto un infarto nelle prossime puntate de La forza di una donna. Tutti saranno in forte apprensione per lui.

Le anticipazioni rivelano che Enver si recherà a un incontro con Sarp per metterlo di fronte alle sue responsabilità di padre e marito. L'uomo non riuscirà a dirgli che Bahar e i bambini sono vivi, perché all'improvviso degli uomini faranno irruzione. Enver sarà molto spaventato quando vedrà un'arma puntata contro di lui e il suo cuore cederà. In ospedale, Sarp sarà a pochi centimetri da Bahar, ma, per puro caso, i loro sguardi non si incroceranno.

Enver scoprirà che Sarp è vivo

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver verrà a sapere da Sirin che Sarp è vivo e sarà sconvolto. L'uomo avrà subito intenzione di dire tutto a Bahar, ma Hatice e sua figlia riusciranno a convincerlo a restare in silenzio, almeno fino al trapianto. Enver ascolterà il consiglio della moglie e Sirin per il bene di Bahar, perché si renderà conto della grande fragilità fisica che la donna sta affrontando prima di ricevere il midollo. Tuttavia, l'uomo non potrà restare con le mani in mano e deciderà di affrontare Sarp a tutti i costi, per metterlo di fronte alle sue responsabilità come padre e marito. Enver si recherà all'appuntamento con Sarp senza dire nulla a Bahar, ma Sirin saprà bene dove è diretto suo padre e penserà di avvisare Suat per impedire l'incontro.

La ragazza telefonerà al nuovo suocero di Sarp per dirgli che di lì a poco Enver avrebbe rivelato che Bahar e i suoi bambini non sono morti. Il ricco imprenditore si darà subito da fare e chiederà ai suoi complici di rintracciare immediatamente i due uomini e fermare l'incontro. Sarp, conoscendo il suocero, sposterà l'appuntamento con Enver in un altro luogo, mandando un suo collaboratore.

Il faccia a faccia di Enver con Sarp: 'Hai lasciato tua moglie e i bambini'

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver si troverà faccia a faccia con Sarp e sfogherà tutta la sua rabbia. "Ci hai rovinato la vita", dirà, "Hai lasciato tua moglie i tuoi bambini per i soldi, come hai potuto?". Sarp sarà in lacrime, ma non potrà contraddire Enver, anche perché sarà convinto che l'uomo stia parlando di Bahar, Doruk e Nisan, defunti per lui.

Durante il rimprovero, però, Enver sarà sul punto di svelare a Sarp che la sua famiglia è viva: "Ti chiedo solo di stare lontano da Bahar e dai bambini". Questa frase lascerà sconcertato Sarp, che chiederà spiegazioni a Enver: come potrebbe interferire nelle vite di Bahar e i suoi figli se non ci sono più? La domanda di Sarp resterà senza risposta, perché gli uomini di Suat irromperanno e daranno inizio a un pericoloso inseguimento. Enver vedrà l'arma puntata contro di lui, salirà nel taxi con Sarp per salvarsi dal proiettile, ma avrà un infarto per lo spavento. Le condizioni dell'uomo saranno gravi e sarà portato di corsa in pronto soccorso. Nel frattempo, Bahar, Yeliz, Ceyda e i bambini potranno contare su Arif, che li porterà in ospedale dove arriveranno anche Hatice e Sirin.

Sarp si troverà nel parcheggio e sarà a pochi centimetri dalla moglie e dai suoi bambini. I loro sguardi non si incroceranno per pura casualità. Le condizioni di Enver faranno preoccupare tutti, ma il dolore non basterà ad attenuare l'odio di Sirin per sua sorella.

La grande delusione di Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar crede che Sarp sia vivo, ma per dei motivi ben diversi dalla realtà. La donna ha letto sul telefono di suo marito dei messaggi d'amore rivolti a un'altra. Bahar ha notato che la data di quei messaggi è postuma alla presunta morte di Sarp e per questo è convinta che sia vivo e sia scappato con l'amante. In realtà, i messaggi che Bahar ha letto sono stati inviati da Sirin a se stessa usando il telefono di Sarp.

La ragazza, ossessionata da suo cognato, ha creato una sorta di conversazione immaginaria con l'uomo dei suoi sogni. Al momento, Bahar crede che il suo matrimonio con Sarp sia stato solo una grande bugia ed è molto delusa da lui, ma ha trovato in Ceyda, Yeliz e Arif l'affetto di cui aveva bisogno.