Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano nuovi inganni e manipolazioni da parte della sorellastra di Bahar. Sirin, infatti, continuerà il suo piano contro la famiglia di Sarp, mostrando segni sempre più evidenti di squilibrio. In un primo momento farà di tutto per non aiutare Bahar con il trapianto di midollo, poi cercherà in ogni modo di impedirle di vivere a casa di sua madre. Sirin arriverà persino a ingannare i medici di una farmacia, pur di simulare un’aggressione. Tuttavia, Enver riuscirà a scoprire le cattive intenzioni della figlia.

Sirin vuole cacciare da casa Bahar e finge di essere stata aggredita

Le condizioni di salute di Bahar peggioreranno e, dopo che Jale le diagnosticherà l’anemia neoplastica, sarà necessario un trapianto di midollo. Hatice e i suoi cari verranno a conoscenza della situazione grazie alla dottoressa Demir. Una volta compreso che esiste un modo per salvare sua figlia, Hatice coglierà l’occasione per chiedere anche a Sirin di sottoporsi alle analisi necessarie per aiutare Bahar.

Tuttavia, Sirin preferirà mentire ai medici, dichiarando di aver assunto un farmaco, così da evitare di essere presa in considerazione per l’eventuale trapianto. La situazione precipiterà ulteriormente in seguito a un episodio che farà perdere il senno a Sirin: Hatice ed Enver cederanno la loro camera da letto a Bahar e ai bambini. Questo gesto scatenerà la furia di Sirin, che escogiterà un piano per far cambiare idea ai genitori: fingerà di essere stata aggredita.

Sirin inganna i dottori e simula un'aggressione

Nel frattempo, Sirin si recherà in una farmacia e mentirà ai dottori, dicendo di dover partecipare a un casting cinematografico. La bugia servirà per farsi truccare e simulare un’aggressione. Una volta rientrata a casa, fingerà anche con i genitori, raccontando loro di essere stata aggredita da sconosciuti in un parco. Inoltre, la figlia di Enver avrà come unico scopo quello di far cacciare Bahar da casa, e riuscirà nel suo intento, poiché Hatice asseconda la richiesta della figlia, ritenendo che sia giunto il momento per i tre ospiti di trovare un’altra sistemazione. Ci sarà poi una svolta inaspettata nella vicenda: Enver verrà a sapere da Hikmet la verità, ovvero che Sirin si è recata in farmacia per farsi truccare e simulare l’aggressione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enver ha trovato il cellulare di Sarp

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Enver ha trovato il cellulare di Sarp sotto l’armadio della cameretta di Sirin. Dopo aver recuperato il caricabatterie e acceso il telefonino, il sarto ha scoperto un filmato in cui compariva anche sua figlia, girato la sera in cui Sarp è caduto in mare dalla nave. Inoltre, Enver ha trovato nella rubrica del cellulare anche il numero di Sirin e ha preteso spiegazioni da quest’ultima. Nel frattempo, Bahar si è sentita male e si è recata in ospedale per sottoporsi ad alcune analisi.