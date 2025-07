Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un nuovo dramma in arrivo per la famiglia Sansalan. Nella puntata che andrà in onda martedì 15 luglio alle 21:35 su Canale 5, Esat affronterà Nuh e gli chiederà di rivelargli una volta per tutte chi sia realmente. Il fratello di Melek preferirà non rispondere, passando invece la parola a Sumru per svelare finalmente il grande segreto sull'identità dei due gemelli. Però la signora Sansalan sverrà prima di confessare il suo passato, battendo la testa e finendo ricoverata in ospedale.

Esat affronta Nuh e vuole sapere la sua reale identità

Tashin sarà ospite a cena a casa della famiglia Sansalan. Durante la serata, Esat tornerà furioso e affronterà Nuh. Il figlio di Samet sarà fuori di sé per il dispetto che l'autista gli ha fatto in precedenza, abbandonandolo in mezzo al nulla. Esat metterà alle strette Nuh, costringendolo a rivelare la sua vera identità. Quest'ultimo, però, non risponderà alla richiesta, preferendo lasciare la parola a Sumru, che potrebbe rispondere di fronte a tutti alla domanda posta da suo figlio. Ci sarà però un colpo di scena inaspettato, poiché Sumru non potrà fornire alcuna informazione a causa di uno svenimento.

Sumru viene ricoverata d'urgenza in ospedale

La situazione apparirà seria: Sumru, mentre perderà i sensi, cadrà e sbatterà anche la testa. Per la donna sarà necessaria una corsa d'urgenza in ospedale per verificare le sue condizioni di salute. I figli illegittimi della signora Sansalan, i gemelli Nuh e Melek , non perderanno l'occasione per stare vicini alla loro madre biologica. Entrambi, infatti, si recheranno in ospedale a trovare Sumru mentre sarà in terapia intensiva.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay e Nuh sono finiti in commissariato

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, la fuga di Sevilay e Nuh è stata fermata dalla polizia. Gli agenti hanno portato i due ragazzi in commissariato, poiché era stata presentata una denuncia di scomparsa per la ragazza.

Tuttavia, Sevilay ha informato il poliziotto di essere una donna adulta e libera di andare dove vuole e con chi vuole. Nel frattempo, Cihan e Melek hanno trascorso la serata insieme e il facoltoso imprenditore ha baciato la ragazza. Quest'ultima, però, si è tirata indietro, non comprendendo il motivo per cui il giovane Sansalan sia costretto a sposare sua cugina. Proprio quando Cihan stava per svelare la verità dietro le nozze combinate, la telefonata di Tufan ha interrotto la confessione. Cihan ha quindi scoperto l'arrivo dell'ufficiale giudiziario all'albergo di famiglia ed è dovuto correre a sistemare la situazione. Per Nuh , invece, è arrivato il momento di fare i conti con Samet, che si è infuriato con lui per essere fuggito con Sevilay. Spazio anche alle vicende di Sumru, che, nonostante il ricatto dei suoi due figli gemelli abbandonati, non ha rivelato alla sua famiglia di essere la madre biologica di Nuh e Melek.