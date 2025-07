Martina affronterà Ayala dopo aver parlato con Lorenzo nella puntata de La Promessa di domenica 20 luglio: "So che hai preso la cicuta", gli dirà, accusandolo di aver messo in scena il suo tentato omicidio.

Le anticipazioni rivelano che la reazione di Ayala sarà inaspettata di fronte alle accuse di Martina. L'uomo scoppierà a ridere, divertito dalla fantasia della ragazza, e sarà molto sicuro di sé visto che non esiste nessuna prova contro di lui.

Il conte di Ayala: una presenza sgradita a tutti

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina tornerà protagonista e che la ragazza sarà sempre più vicina alla verità su Ayala.

Tutto avrà inizio quando Lorenzo appoggerà inaspettatamente il conte scoraggiando la sua partenza, voluta invece da tutta la famiglia De Lujan. L'atteggiamento del Capitano incuriosirà molto Martina che ne parlerà con Cruz e le dirà che per lei la presenza del conte è diventata insostenibile. La ragazza si dirà anche sorpresa per l'improvviso cambiamento di Lorenzo e Cruz non potrà fare altro che appoggiarla. In cerca di risposte, Martina andrà a parlare direttamente con La Mata e gli chiederà come mai abbia preso le difese di Ayala. A quel punto Lorenzo spiegherà alla ragazza che il conte andrà via dal palazzo con le sue gambe tra poco, ma a Martina questo non basterà. "So che mi stai nascondendo qualcosa", dirà a Lorenzo che di fronte all'insistenza della ragazza cederà e le dirà cosa pensa.

La verità di Lorenzo e lo stupore di Martina

Nella puntata de La Promessa di domenica 20 luglio, Lorenzo esprimerà tutti i suoi dubbi a Martina. "So che non hai avvelenato Ayala", dirà, "ma chi altri poteva farlo?". Con il suo ragionamento, Lorenzo porterà Martina alla soluzione del problema: "Lui stesso ha preso la cicuta". La ragazza si chiederà come abbia fatto a non pensarci prima e per lei sarà ormai chiaro che Ayala ha architettato il finto avvelenamento per mandarla in manicomio e liberarsi di lei. Poco dopo, Martina vedrà il conte e per lei sarà impossibile tacere: "So che sei stato tu a prendere la cicuta", dirà chiaramente. Ayala, per uscire dall'imbarazzo, scoppierà a ridere e, divertito, negherà ogni insinuazione perché non ci sarà nessuna prova ad avvalorare la versione della ragazza.

L'addio di Margarita ha indebolito Ayala

Nelle puntate precedenti, Margarita ha capito che Ayala non era l'uomo giusto per lei. Parlando con Petra e con sua figlia, la donna ha scoperto che stava per commettere un grosso errore sposandosi con il conte. Margarita ha deciso di lasciarlo e poco dopo ha fatto le valigie ed è andata via dal palazzo. In una lettera, la donna ha spiegato a Cruz che restando a La Promessa rischiava di essere vittima dell'ennesima manipolazione di Ayala, decidendo inoltre di affidare la figlia a sua cognata. La partenza di Margarita ha ferito molto il conte che adesso non ha nessun motivo per restare al palazzo. La sua presenza è sgradita a tutti e quindi Cruz e Martina sperano che vada via al più presto. Lorenzo, però, vuole vederlo andare via dopo aver dimostrato tutti i suoi inganni.