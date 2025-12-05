Ceyda metterà in guardia Emre su Sirin nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 dicembre. "È un demone, è una pazza", gli dirà senza entrare nei particolari.

Le anticipazioni rivelano che Emre non darà molto peso alle parole di Ceyda, ma Hatice origlierà tutto e sarà furiosa con la collega. La madre di Sirin, pur conoscendo i problemi della figlia, si aggrapperà alla speranza che un amore con Emre possa guarirla.

Nuovo amore in arrivo a La forza di una donna: Sirin ed Emre vicini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hatice inizierà a sperare in una storia d'amore tra Emre e Sirin.

A questo proposito, si darà da fare per creare nuove occasioni di incontro tra i due ragazzi e chiederà a Sirin di consegnare al locale di Emre i piatti appena preparati. Il comportamento di Hatice non farà molto piacere a Enver, che temerà nuovi guai per la figlia, ma Hatice non gli darà retta e sarà pronta a difendere le sue idee. Sirin ed Emre si saluteranno con entusiasmo e, dopo la consegna, usciranno insieme per andare a bere qualcosa. Ceyda assisterà a tutto con grande sofferenza, perché dentro di sé nutrirà ancora una speranza di tornare con il padre di suo figlio. Sirin noterà un certo disagio in Ceyda e non perderà occasione per provocarla. Dopo essersi ripresentata al locale, sorridente ed elegante, la ragazza dirà a sua madre che sta frequentando Emre, stando bene attenta a farsi sentire da Ceyda che scoppierà in lacrime in cucina.

Hatice ferita dalle parole di Ceyda per Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 dicembre, Ceyda non potrà trattenersi e, appena Sirin andrà via, chiederà a Emre un minuto di tempo per dirgli una cosa. In un primo momento, non riuscirà a dire subito quello che vorrebbe e chiederà al suo capo un anticipo. Emre, però, si accorgerà che Ceyda sta soffrendo per qualcosa e le chiederà cosa stia succedendo. "Non fidarti di Sirin, è un demone ed è pazza", dirà sorprendendo Emre. Quest'ultimo le chiederà perché lo dica, ma Ceyda resterà molto vaga: "Chiunque le capiti a tiro si ritrova nei guai". A Emre non basterà questa spiegazione e andrà via quasi infastidito dalle accuse di Ceyda.

Hatice ascolterà tutto di nascosto e non perdonerà alla sua collega di aver parlato male di sua figlia.

Sirin non ha avuto pietà con Bahar: questo preoccupa Ceyda

Sirin e Ceyda non si sono mai state simpatiche, sin dalle prime puntate de La forza di una donna. Pur non essendoci stato un problema diretto tra le due, Ceyda ha capito il gioco malvagio di Sirin nei confronti di Bahar e non ha mai esitato a difendere la sua amica. Quando la ex cantante ha scoperto che Sirin era la misteriosa amante che scriveva messaggi d'amore a Sarp le ha dato una lezione. Ceyda conosce bene quanto male è in grado di fare Sirin, visto che è arrivata a picchiare Bahar nonostante fosse in fin di vita. Per questo, Ceyda teme che Emre diventi la sua prossima vittima. Hatice conosce i problemi mentali di sua figlia, ma nonostante tutto è convinta che una storia d'amore con Emre la farebbe guarire dalle sue ossessioni.