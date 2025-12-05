Tahir sorprenderà Farah con una proposta spiazzante nella puntata di Io sono Farah di venerdì 12 dicembre: "Sposami - le dirà - otterrai la cittadinanza e curerai tuo figlio".

Le anticipazioni tv rivelano che Farah riceverà l'aiuto di Vera che imporrà a suo marito Ali Galip di lasciare in pace la ragazza. Tahir, però, non si fiderà del boss e chiederà alla donna di sposarsi con lui: in questo modo nessuno potrà più rimpatriarla in Iran.

Gonul sempre più innamorata di Emir, ma non sa che è il figlio del boss

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet deciderà di accettare l'invito a cena da parte di Bade.

Il poliziotto sarà molto diffidente nei confronti dell'avvocato, ma la ragazza si mostrerà molto interessata a lui. "Non credo nei complimenti troppo frettolosi", dirà Mehmet a Bade che però continuerà a dirgli che lui le piace molto, forse perché le ricorda suo padre. Il poliziotto scoppierà a ridere e farà capire a Bade di aver fatto ricerche su di lei prima di accettare la cena: "Tuo padre ti ha abbandonata quando avevi 4 anni". Ci saranno novità anche per Gonul che sarà molto felice della sua relazione con Kaan che lei conosce come Emir. La ragazza sarà entusiasta e mostrerà a suo fratello Mehmet una foto in cui lei e il suo ragazzo giocano a bowling. Il poliziotto sarà subito assalito dai dubbi su di lui, soprattutto quando Gonul gli dirà di averlo conosciuto al funerale di Alp e che era un suo amico.

I sospetti aumenteranno quando la ragazza confiderà a Mehmet che Emir ha comprato molti regali per la famiglia di Alp, ancora molto scossa per la sua morte.

Io sono Farah: una decisione difficile per la protagonista

Nel frattempo, Farah parlerà a lungo con Orhan che le chiederà di fidarsi di lui. Il padre di Mehmet spiegherà a Farah che Vera Akinci vuole aiutarla davvero e lui la proteggerà. Orhan racconterà del grande amore provato per la moglie di Ali Galip che gli ha salvato la vita molti anni fa. "Puoi fidarti di lei - dirà - e anche di me. Se la polizia sapesse che ti sto aiutando sarei nei guai". Farah sarà sorpresa dalla proposta di Orhan, ma alla fine accetterà di vedere Vera per il lavoro che le ha offerto.

La padrona di casa accoglierà Farah come un'ospite importante e la porterà in una stanza in cui ci saranno suo marito Ali Galip e Tahir. Vera sarà molto chiara con suo marito: "Devi giurare che non farai del male a Farah", gli dirà. Il Boss accetterà il volere di sua moglie e chiederà di restare da solo con Vera. Tahir uscirà dalla stanza con Farah e la rimprovererà di essersi recata in quella casa. Successivamente, l'uomo chiederà alla ragazza di non fidarsi degli Akinci, ma di ricominciare una vita con lui. "Sposami - dirà Tahir lasciando Farah senza parole - otterrai la cittadinanza e potrai curare tuo figlio". La donna non risponderà subito, ma certamente sarà spiazzata visto il carattere chiuso e poco empatico di Tahir.

Perché Vera vuole aiutare Farah?

Nelle scorse puntate di Io sono Farah, c'è stato un omicidio: il poliziotto Alp è stato ucciso da Kaan, il figlio del boss Ali Galip. Al delitto ha assistito Farah che ha registrato una testimonianza su un nastro che voleva consegnare alla polizia. Quella cassetta è stata intercettata da Orhan che ha contattato Vera per dirle che suo figlio aveva commesso un grave reato e Farah è l'unica testimone. L'uomo ha proposto alla sua ex di mantenere il segreto in cambio della protezione di Farah, la sua vicina di casa, rifugiata in Turchia con il suo bambino, Kerim, bisognoso di cure.