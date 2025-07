Cruz farà preparare una nuova stanza per Jana al piano nobile nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 23 luglio.

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver saputo che Manuel ha rinunciato all'aviazione, Jana deciderà di accettare di cambiare vita. Cruz provvederà subito a far sistemare la casa per accogliere la nuora. Nel frattempo, Marcelo finirà nel mirino di Petra, convinta che il ragazzo abbia tradito Teresa.

La decisione di Jana e la felicità di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana sarà molto confusa sul da farsi. La cameriera non avrà dubbi sui suoi sentimenti per Manuel, ma, dopo aver rifiutato l'offerta di Cruz di trasferirsi al piano nobile, sarà in seria difficoltà.

La ragazza non si sentirà pronta a lasciare la sua vecchia vita, ma nello stesso tempo non avrà intenzione di mettere Manuel in difficoltà con i suoi genitori. Jana chiederà consiglio a Curro, che la inviterà a seguire il suo istinto. Il ragazzo, però, non potrà fare a meno di rivelarle che Manuel per lei ha rinunciato all'aviazione, che è da sempre la sua più grande passione. Quando verrà a sapere che il suo amato ha messo da parte l'aereo per lei, Jana si schiarirà le idee e capirà che la cosa più giusta da fare è andare a vivere con i marchesi e dire addio ai suoi colleghi. Jana comunicherà subito a Manuel la sua decisione e lo renderà molto felice. Il marchesino ringrazierà la sua amata e condividerà con Curro questo momento molto emozionante.

Dopo aver parlato con Jana, Manuel andrà subito a dare la bella notizia a Cruz che ordinerà a Petra di preparare subito la nuova camera da letto di Jana.

Petra ostile con Marcelo in difesa di Teresa

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 23 luglio, Cruz attenderà di essere sola con Petra per raccontarle tutto. "Quella pazza ha accettato di vivere con noi", dirà: "Organizza una festa d'addio per la servitù". Nel frattempo, Marcelo si troverà in seria difficoltà: dopo aver riabbracciato Teresa, Petra prometterà alla ragazza di aiutarla, certa che Marcelo la tradisca. La governante sarà molto dura con lui e lo costringerà a svolgere un lavoro trascurando l'impegno preso con Ricardo. Marcelo incontrerà Maria e si sfogherà con lei per l’ingiusta accusa di adulterio che sta subendo.

La bugia di Teresa farà allontanare ancora Petra?

Teresa ha presentato Marcelo come suo marito al suo ritorno a La Promessa. Petra è andata su tutte le furie, pensando che la ragazza avesse trovato in poco tempo un sostituto del suo amato Feliciano. Il rapporto di grande affetto che la governante aveva con sua nuora sembrava finito per sempre, ma pochi giorni fa tutto è cambiato. Petra ha visto Marcelo avere atteggiamenti ambigui con una delle cameriere ed è corsa da Teresa a dirle del tradimento. La ragazza ha finto di essere addolorata e ha spiegato a Petra che sospetta da tempo di Marcelo. Vedendo Teresa in lacrime, la governante l'ha consolata e tra loro sembra essere tornata l'armonia di un tempo.

Petra, tuttavia, ignora che Teresa le ha mentito e che Marcelo in realtà è solo suo fratello. Come reagirà la governante di fronte alla bugia della ragazza? Certamente potrebbe farle piacere sapere che Teresa pensa ancora a Feliciano, ma difficilmente perdonerà la sua menzogna.