Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un'azione sconsiderata da parte di una delle protagoniste. Pia, infatti, si recherà al cimitero per profanare la tomba di Jana, rischiando l'ergastolo pur di scoprire qualcosa in più sul decesso della ragazza. Nel frattempo, Adriano tornerà alla tenuta per recuperare il suo rapporto con Catalina, ma quest'ultima entrerà in travaglio dopo una lite con l'ex fidanzato.

Pia va al cimitero con una pala sulla tomba di Jana

Pia sarà impegnata su più fronti nel tentativo di fare luce su fatti misteriosi.

In un primo momento, Curro cadrà da cavallo e lei lo aiuterà a scoprire come possa essere avvenuto l’incidente. In seguito, Adarre resterà profondamente sconvolta quando verrà a sapere che suo figlio Diego è scomparso, ma fortunatamente le ricerche dureranno poco, poiché qualcuno riporterà il bambino a La Promessa. Pia, inoltre, sarà concentrata anche sulle indagini riguardanti la morte di Jana e, spinta da Curro e Teresa, prenderà una decisione rischiosa. Si recherà infatti al cimitero per cercare indizi su quanto accaduto a Exposito. Il tutto avverrà alla luce del sole, poiché la domestica della famiglia De Lujan si presenterà al cimitero con una pala in mano per profanare la tomba di Jana.

Questa azione sarà molto pericolosa, poiché potrebbe addirittura farle rischiare l’ergastolo.

Adriano torna a La Promessa per riconquistare Catalina

Nel frattempo, Pia tornerà alla tenuta, profondamente scossa dopo aver visto il corpo di Jana. Ci sarà inoltre il ritorno di Adriano a La Promessa. Il bracciante si presenterà con uno scopo ben preciso: riconquistare Catalina. Quest’ultima sarà sorpresa dalla dichiarazione del suo ex fidanzato, ma sarà evidente che la figlia di Alonso non ha mai dimenticato Adriano. Manuel e Martina interverranno, chiedendo a Catalina di riconsiderare la sua posizione e di dare un’occasione al ragazzo. Non ci sarà però tempo per affrontare nuove questioni e chiarire la situazione, poiché Adriano e la sua ex avranno un diverbio acceso e Catalina entrerà in travaglio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Petra ha accusato Ricardo di avere ucciso sua moglie

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rete 4, Petra ha aiutato Santos a fare luce sul decesso di sua madre. Tuttavia, la morte della moglie del maggiordomo è sempre stata avvolta nel mistero, poiché la causa del decesso è stata spesso cambiata in ogni versione fornita dal marito. Petra ha quindi sospettato che Ricardo sia implicato in qualche modo nella morte della donna, arrivando addirittura ad accusarlo apertamente di essersi sbarazzato della madre di Santos. Nel frattempo, Manuel e Jana hanno continuato a vivere il loro amore alla luce del sole, mentre Margarita ha lasciato la tenuta, annullando le nozze con il conte Ayala.