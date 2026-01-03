Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un gesto folle che avrà pesanti ripercussioni per alcuni dei protagonisti. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 12 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Adelaide si ritirerà in convento dopo il gesto folle compiuto contro Marcello. Quest’ultimo intanto preferirà mantenere il riserbo su quanto accaduto e concorderà con Marta di non svelare a nessuno la verità. Intanto, la contessa si ritirerà in convento, mentre Caterina riceverà il sostegno delle sue amiche dopo essere stata lasciata da Mario.

Marcello mantiene il riserbo sul gesto folle di Adelaide

L'atmosfera a Villa Guarnieri sarà pesante a causa delle ultime vicissitudini. Adelaide deciderà infatti di ritirarsi in convento e sarà Umberto ad annunciare il suo allontanamento da casa. Le anticipazioni chiariscono anche le motivazioni che porteranno la contessa a intraprendere un percorso di clausura, causato dalla piega pericolosa che ha preso la sua rottura con Marcello. Adelaide compirà infatti un gesto folle contro il suo ex fidanzato, ma quest’ultimo proteggerà ancora una volta la contessa, mantenendo il segreto su quanto accaduto. Marta, intanto, sarà al corrente di quanto successo e ringrazierà Barbieri per la sua disponibilità a non far trapelare nulla sulla delicata situazione.

Odile soffre per la decisione di Adelaide

Nel frattempo, Odile sarà turbata per la partenza di sua madre, ma potrà comunque contare sul sostegno di Umberto. È bene ricordare che Guarnieri è il padre biologico di Odile, ma quest’ultima non è ancora al corrente della verità sulle sue origini. Intanto, a Il Paradiso delle signore ci sarà un velo di tristezza tra le commesse, che staranno vicine a Caterina, lasciata in punto e in bianco da Mario. Oradei, infatti, ha preferito scappare a gambe levate da Milano per tornare a Roma, ma la sua fuga non passerà inosservata a Fulvio, che pretenderà da lui spiegazioni. Il signor Rinaldi quindi affiderà il magazzino a Johnny e correrà nella capitale per affrontare Mario.

Spazio infine anche a una nuova sfida fra la Galleria Milano Moda e il negozio di Roberto. Questa volta la competizione servirà a scegliere chi avrà la possibilità di realizzare i costumi per il musicarello di Marina Valli.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha chiesto a Marcello di raggiungerla in Svizzera

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide è andata a Saint Moritz, chiedendo a Marcello di raggiungerla e facendogli credere di avere nuovamente intenzione di togliersi la vita. Barbieri, una volta arrivato in Svizzera, è stato convinto dalla contessa a trascorrere la notte con lei, e tale decisione ha scatenato la furia di Rosa, che è rimasta molto male per l’accaduto.