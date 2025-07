Archiviata la breve esperienza all'Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano è stato avvistato in compagnia della sua ex Cosmary Fasanelli. Su Instagram, Deianira Marzano si è espressa in merito: "Ritorno di fiamma". Ovviamente fino a quando i due ex non confermano o smentiscono si tratta solamente di ipotesi.

Cosa sta succedendo tra Nunzio e Cosmary?

Nelle scorse ore Deianira Marzano ha riportato tra le stories alcune foto che ritraggono insieme Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli all'interno di un locale: i due ex sono stati avvistati seduti uno vicino all'altra senza essere immortalati in atteggiamenti complici.

Alla domanda di una follower, Marzano ha così risposto: "Ritorno di fiamma".

Non è escluso che i due ex a distanza di qualche anno abbia deciso di darsi una nuova opportunità oppure che dopo la rottura siano semplicemente rimasti in buoni rapporti.

La coppia era rimasta in pessimi rapporti

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono conosciuti nella scuola di Amici 21, ma la ballerina si era fidanzata con Alex Wyse.

Terminato il talent show di Maria De Filippi, i due ex allievi erano stati avvistati insieme e lo stesso Nunzio in un'intervista disse di essersi fidanzato con Cosmary quando risultava ancora fidanzata con Alex.

La relazione durò un anno e i due ex si lasciarono in rapporti tutt'altro che idilliaci.

I motivi della rottura vennero spiegati dalla ragazza che aveva smentito le voci di un presunto tradimento, ma aveva parlato di incompatibilità caratteriali. Nonostante la conferma dell'addio, i fan avevano pensato ad un possibile ritorno di fiamma poiché entrambi si stavano dirigendo per un viaggio in Francia. Anche in questo caso Fasanelli smentì i rumors parlando di una "semplice coincidenza".

Isola dei Famosi: Stancampiano in silenzio dopo l'esperienza da naufrago

Dopo l'esperienza televisiva ad Amici, Nunzio Stancampiano ha partecipato all'Isola dei Famosi 2025 . Il ballerino era riuscito a conquistare anche il titolo di leader della settimana quando i gruppi erano divisi in "Giovani" e "Senior", ma dopo sole tre puntate aveva deciso di abbandonare il reality show insieme a Samuele Bragelli (detto Spadino).

Nonostante la conduttrice Veronica Gentili avesse cercato di convincere il concorrente, lui disse: "Sono un atleta e capisco quando il mio corpo dice basta. Ho perso molto peso, mi sto spegnendo giorno dopo giorno".

Al momento del ritorno in Italia, l'ex naufrago si era mostrato sorridente sui social in aeroporto tanto da attirare le critiche di alcuni utenti del web. Al momento della proclamazione del vincitore dell'Isola, Nunzio non ha potuto prendere parte alla finale in studio perché si era ritirato.