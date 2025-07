Temptation Island 2025 ha aperto i battenti giovedì 3 luglio, ma già una coppia è scoppiata: quella composta da Sonia M. e Alessio. Lei ha richiesto il falò anticipato, ma lui ha rifiutato e, da regolamento, la coppia ha dovuto lasciare il programma. Sonia, però, è rimasta nel villaggio su richiesta delle altre fidanzate, mentre Alessio ha lasciato il programma in lacrime, deluso dal dover interrompere l’esperienza televisiva, scatenando la reazione contrariata ma anche divertita del pubblico a casa.

I commenti dopo l'uscita di scena di Alessio

Dopo la richiesta di falò anticipato da parte di Sonia, avvenuta dopo aver sentito in un video che Alessio non l’ha mai amata, quest’ultimo ha deciso di rifiutare.

Tuttavia, tale rifiuto ha portato, come da regolamento, all’eliminazione della coppia dal programma. Per Sonia, però, c’è stata una svolta: le altre fidanzate hanno chiesto di lasciarla nel villaggio, apprezzandone la gentilezza, e la produzione ha accettato.

Per Alessio, invece, è arrivata la fine dell’avventura, soprattutto dal lato televisivo, scelta che lui non ha accettato, scoppiando in lacrime tra le braccia di Antonio: “Non ce la faccio, non me lo merito, sono un bravo ragazzo. Me ne vado per quelle frasi uscite dalla mia bocca maledetta”.

Su X, diversi utenti hanno criticato ma anche ironizzato sulla reazione di Alessio, abbastanza sopra le righe.

“Ragazzi, ma Alessio come ci torna in un’aula di tribunale dopo la sceneggiata fatta?”, “Ma veramente lui è un avvocato?

A me sembra che abbia preso la laurea con i punti del supermercato”, “Il caso è chiuso, Sonia M. è la regina di questo programma”, “Lui si è rifiutato di andare al falò di confronto perché ha capito che sarebbe rimasto in mutande”, “Non il programma che va contro le regole e lascia Sonia nel villaggio, mentre caccia Alessio”, “Sonia fidati, uno come Alessio è meglio perderlo che trovarlo.”

Cosa è successo tra Sonia M e Alessio

Poco dopo essere entrato nel villaggio dei fidanzati, Alessio ha fatto una confidenza alle telecamere del programma: “Sonia non sa la reale motivazione per cui ho scritto a Temptation Island, non le ho mai parlato delle vere motivazioni, perché l’avrei distrutta dal punto di vista emotivo”.

A quel punto, ha rivelato di non essere mai stato realmente innamorato di Sonia, ma di aver confuso il sentimento della gratitudine con quello dell’amore: “Le ho chiesto di sposarmi per gratitudine. Mi manca provare le farfalle nello stomaco, sento che sto sprecando il mio tempo”.

Alessio ha poi spiegato che Sonia M. ha contribuito a realizzare il suo sogno di diventare avvocato e che gli sta dando un tetto sopra la testa. Per questo non riesce a capire se è realmente innamorato o se, addirittura, non ha mai amato la sua fidanzata.

Sonia ha richiesto il falò di confronto anticipato

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del suo fidanzato, Sonia M. ha detto di aver sempre saputo, in cuor suo, di non essere ricambiata.

Avendo già sofferto in passato, crede che sia meglio chiudere la relazione. Di conseguenza, Sonia ha chiesto il falò di confronto anticipato [VIDEO], ma Alessio ha deciso di non presentarsi e, da regolamento, ha dovuto lasciare il programma, mentre Sonia potrà rimanere nel villaggio su richiesta delle altre fidanzate. Alessio ha confidato ai suoi compagni d’avventura di aver studiato a memoria il programma per affrontarlo al meglio e di essere deluso per non poter proseguire la sua esperienza.