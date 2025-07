Gli episodi di Un posto al sole in onda su Rai Tre dal 7 all'11 luglio vedranno il ritorno in scena di Eugenio Nicotera, il quale, come rivelano le anticipazioni avrà seri problemi di salute. Il magistrato, infatti, avrà un malore e dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. La difficile situazione farà cadere nello sconforto Viola che a quanto pare è ancora molto legata all'ex consorte nonostante la sua relazione con Damiano. Nel frattempo, Gennaro Gagliotti acquisirà sempre più potere e sarà determinato a prendersi i Cantieri mentre Ferri finirà per aggredire Alberto in seguito ad una provocazione da parte di quest'ultimo.

Un posto al sole, trame 7-11 luglio: le condizioni di salute di Nicotera peggiorano

Gennaro Gagliotti non si accontenterà del ruolo di amministratore delegato ottenuto grazie al voto di Chiara Petrone, ma come si evince dagli spoiler sui nuovi episodi di Un Posto al sole, sarà intenzionato ad estromettere completamente Roberto e Marina da ogni decisione importante riguardo ai Cantieri.

L'imprenditore, tuttavia, potrebbe trovarsi presto a dover fronteggiare una situazione spinosa, in quanto, Michele Saviani dopo un confronto con Agata, riprende le indagini su di lui e stavolta ricevere anche il supporto di Elena e di radio Golfo 99. Il giornalista e la Giordano junior, infatti, decideranno di affrontarlo apertamente mentre Marina e Ferri dovranno subire tutta l'arroganza del loro socio.

Nel frattempo, Micaela accetterà la sfida lanciatale da Gabriela contando sulle sue capacità danzanti, determinata a portare a casa la vittoria. Nel mentre sua sorella Serena continuerà a ripeterle che dovrebbe lavorare su altri aspetti della sua vita. Poco dopo, Viola e Damiano cominceranno a fare progetti per le loro vacanze nonostante qualche preoccupazione. Eugenio, invece, subirà un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

Viola preoccupata per Eugenio, Ferri si scontra con Alberto

Gennaro avrà sempre più poteri ai Cantieri e spingerà Marina e Roberto ad uno scontro diretto e come se non bastasse darà concretamente il via al piano di rilancio che ha pensato per l'azienda nautica.

In un clima di tensione generale, Ferri avrà un duro scontro con Alberto. Nel frattempo, Eugenio starà sempre più male e Viola andrà in ansia per le sorti dell'ex marito, ciò metterà in luce l'esistenza di un legame ancora molto profondo tra loro. Il magistrato, intanto, si sottoporrà a diversi accertamenti in ospedale per comprendere meglio cosa gli stia accadendo e trovare una soluzione al suo problema di salute. Poco dopo, Mariella e Guido senza volere rischieranno di far ricadere sul piccolo Lollo tutto il peso della loro indecisione sull'imminente matrimonio.

Gagliotti padrone assoluto dei Cantieri

Gennaro Gagliotti andrà spedito per la sua strada e Marina e Roberto si affanneranno a cercare una soluzione che possa limitare il potere sempre più crescente dello spietato imprenditore agricolo e contenere in tal modo i danni provocati dalla sua spregiudicata gestione.

Tuttavia, i loro tentativi non serviranno a nulla e Gagliotti sembrerà sempre più il padrone incontrastato dei Cantieri. Intanto, Michele continuerà ad indagare su Assane, ma vorrà affidarsi nuovamente alla razionalità. Tuttavia, Agata, sarà certa di essere ormai vicinissima alla verità sulla terribile scomparsa del giovane bracciante. Poco dopo, Eugenio verrà a sapere che il suo problema di salute e più grave del previsto e che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento di inserimento bypass. La notizia arriverà velocemente alle orecchie di Viola, la quale si sentirà in colpa nei confronti dell'ex consorte. Infine, Mariella non sapendo più come gestire il suo rapporto con Guido, troverà il giusto conforto in Salvatore mentre Lollo comincerà a mostrare segnali di disagio.

Eugenio Nicotera uscirà definitivamente di scena? L'ipotesi

Nicotera, come detto, dovrà sottoporsi ad un intervento di bypass che potrebbe portare a delle importanti complicazioni sia durante l'operazione sia nei momenti immediatamente successivi. Al momento, gli spoiler non forniscono indicazioni su quello che sarà il suo destino, ma visto la recente notizia dell'ingresso del suo interprete, Paolo Romano nel cast de Il Paradiso delle signore, non possiamo escludere una sua uscita di scena.