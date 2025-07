Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuove indagini in corso per fare luce su un grave incidente. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 16 luglio alle 20:50 su Rai 3, Agata rischierà la vita in seguito all'incidente avuto, mentre Michele sarà convinto che quanto accaduto alla signora Rolando sia stato causato da Gennaro Gagliotti. Saviani, quindi, inizierà a indagare. Nel frattempo, Giulia, in ansia per Luca, installerà una telecamera in casa per monitorare il suo compagno.

Michele pensa che Gennaro Gagliotti sia responsabile dell'incidente di Agata

Michele Saviani dovrà occuparsi di nuove indagini volte a fare luce su cosa possa essere accaduto ad Agata Rolando. Quest’ultima, infatti, verserà in gravi condizioni in seguito a un incidente. Il giornalista riterrà plausibile che non si sia trattato di un evento casuale, bensì doloso. Secondo Michele, dietro a tutto potrebbe esserci Gennaro Gagliotti. Lo spietato imprenditore, infatti, potrebbe aver scoperto che il giornalista e la medium si sono avvicinati troppo alla verità su quanto accaduto ad Assane. Michele sarà quindi deciso a non arrendersi, determinato a far emergere la verità sulla colpevolezza di Gagliotti.

Giulia monitora Luca con una telecamera

Nel frattempo, proseguirà la storyline legata alla malattia di Luca De Santis, l'Alzheimer. A Palazzo Palladini crescerà la preoccupazione per le condizioni del dottore, ormai sempre più assente e soggetto a frequenti dimenticanze, anche nello svolgimento di semplici attività quotidiane. Giulia, terribilmente in ansia per il suo compagno, troverà una soluzione per placare i suoi timori: installare una telecamera. La signora Poggi si avvarrà quindi della tecnologia per monitorare Luca in sua assenza. In un primo momento, il dottor De Santis sembrerà accettare serenamente l’iniziativa di Giulia. Tuttavia, il progredire inesorabile della malattia diventerà sempre più evidente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marisa e Silvia hanno trattato male Agata

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Michele ha preso parte alla commemorazione in onore di suo padre Ettore. Alla cerimonia, oltre alla famiglia di Saviani, ha partecipato anche Agata, che ha avvicinato il giornalista al termine del suo discorso. La signora Rolando ha rivelato a Michele di aver avuto una visione di Ettore, che le avrebbe lasciato un messaggio da riferirgli. Mentre Agata confidava a Saviani il contenuto delle parole del defunto, Marisa e Silvia sono intervenute, trattando male la signora Rolando e mettendola a tacere. Le due donne, infatti, sono convinte che Agata sia una truffatrice e che le sue presunte comunicazioni con i defunti siano messaggi troppo vaghi, privi di qualsiasi fondamento.