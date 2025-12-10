Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un avvicinamento tra due protagonisti della soap partenopea, dietro al quale si cela però un mistero. Nella puntata che andrà in onda venerdì 19 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Eduardo Sabbiese sarà sempre più legato a Stella, la sua amante. Tuttavia, la donna lo ingannerà nascondendogli un grande segreto. Nel frattempo, Ornella scoprirà che sua figlia Viola ha deciso di tornare insieme al suo ex marito Eugenio, mentre Rossella Graziani sarà amareggiata dopo aver appreso che il nuovo primario dell’ospedale San Filippo di Napoli non è Riccardo Crovi.

Eduardo non sa che Stella nasconde un segreto

Eduardo Sabbiese e Stella continueranno a vivere la loro relazione clandestina, che diventerà sempre più passionale e coinvolgente. Tuttavia, un colpo di scena o meglio, un mistero, avvolgerà la figura di Stella. Le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole in onda il 19 dicembre rivelano infatti che la donna nasconderà un grande segreto, del quale non è ancora trapelato alcun dettaglio. Solo la messa in onda della puntata permetterà di scoprire di cosa si tratta e se questo segreto potrà rappresentare un pericolo per Eduardo.

Rossella scopre che Riccardo non è il nuovo primario e si rattrista

Nel frattempo, la soap partenopea di Rai 3 affronterà anche le vicende legate all’ospedale San Filippo, dove si concluderà finalmente il lungo periodo di incertezza sulla nomina del nuovo primario.

Rossella resterà amareggiata nello scoprire che il suo ex fidanzato, Riccardo Crovi, non è riuscito a ottenere l’ambita posizione. Da tempo Riccardo sperava di compiere un importante passo di carriera, ma le sue aspettative verranno deluse. Parallelamente, Viola confiderà a sua madre Ornella una notizia che riguarda la sua vita sentimentale: lei ed Eugenio, l’ex marito e padre di Antonio, hanno deciso di tornare insieme, riaccendendo la speranza di un nuovo equilibrio familiare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano ha visto Eduardo e Stella insieme

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Eduardo e Stella hanno iniziato una relazione clandestina. Sabbiese, deluso dal non riuscire a trovare un lavoro che gli permettesse di mantenere la moglie Clara e la piccola Nunzia, ha iniziato a litigare sempre più spesso con la consorte.

Dopo l’ennesima discussione, Eduardo si è rifugiato nuovamente tra le braccia della sua amante. Intanto, Clara, disperata e rimasta a casa con Rosa e Damiano dopo essere stata trattata male dal marito, si è chiesta dove fosse finito Eduardo. Renda si è quindi offerto di uscire per cercarlo, ma a un certo punto ha sorpreso Sabbiese in atteggiamenti inequivocabili con Stella.