Sono passati più di due mesi dalla scelta negli studi di Uomini e donne, ma Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continuano a non convincere una parte degli utenti che li seguono sui social. Come ha fatto notare qualcuno a Lorenzo Pugnaloni, il tronista e la corteggiatrice sono spesso lontani e non darebbero l'impressione di essere una coppia affiatata. Il blogger concorda con chi non crede al cento per cento ai due ragazzi, anzi sostiene che starebbero insieme tanto per e non perché spinti da un reale sentimento.

Lo scetticismo di parte del web

Dopo una breve vacanza a Santorini, Gianmarco e Cristina sono tornati alla loro quotidianità: lui ha trascorso l'ultima settimana tra lavoro e amici, lei è stata a Milano e poi ha raggiunto alcune persone in barca per il weekend.

Stando a quello che si evince dai contenuti che il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne hanno postato su Instagram in questi giorni, avrebbero passato il fine settimana lontani e questo sta alimentando i dubbi di chi non crede che dureranno come coppia.

"Si vede e si percepisce proprio che non stanno insieme", ha scritto una fan a Lorenzo Pugnaloni dopo aver saputo che Steri e Ferrara non si sarebbero visti una volta terminati gli impegni di lavoro a Roma e a Milano.

"A me non trasmettono niente. Lui è sempre scocciato, sembra che sia stato spinto a fare questa farsa dagli amici che vorrebbero farsi pubblicità. Ma come fa lei a sopportare una situazione così pesante? Stanno sempre in mezzo", ha commentato un'altra utente di Instagram.

Il pensiero di Lorenzo Pugnaloni sulla coppia

Lo scorso 20 luglio Lorenzo Pugnaloni ha deciso di rispondere a chi gli ha segnalato che Gianmarco e Cristina non si vedrebbero da più di una settimana e avrebbero preferito passare il weekend con gli amici anziché insieme.

"Su di loro penso le stesse cose che ho ripetuto per mesi, non cambio idea dall'oggi al domani solo perché c'è stato un chiarimento. Dall'inizio li ho criticati perché non c'è affiatamento, voglia di stare insieme, complicità anche nelle banalità. Praticamente è solo un vedersi ogni tanto, e tanto per", ha scritto l'esperto di gossip in un paio di storie che ha postato su Instagram domenica scorsa.

La breve vacanza in Grecia

Circa dieci giorni fa Gianmarco e Cristina sono volati a Santorini per festeggiare i loro primi due mesi di fidanzamento: la coppia di Uomini e donne ha scelto la Grecia per una brevissima vacanza prima di rientrare al lavoro.

La "trasferta" dei due, infatti, è durata poco perché entrambi avevano impegni in Italia, soprattutto l'ex tronista che ha una barberia a Roma e molti clienti di cui occuparsi.

La corteggiatrice, invece, ha passato l'ultima settimana a Milano tra shooting e chiacchierate con i fan sui social.