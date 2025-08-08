Barbara d'Urso è stata ufficializzata nel cast di Ballando con le Stelle, lo show di danza condotto da Milly Carlucci su Rai 1. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social del programma, con la conduttrice che ha confermato la notizia in un video rivolto ai fan e agli spettatori.

Il retroscena su Barbara d'Urso

L’annuncio è stato dato direttamente sui canali social di Ballando con le Stelle. In un video, Milly Carlucci telefona a Barbara d’Urso spiegandole cosa l’aspetta: “Ci alleniamo tutti i giorni, è un po’ faticoso, ma ti divertirai tantissimo.

Sarà una grande avventura”.

La voce sulla presenza di Barbara d'Urso nel reality show girava già da diversi giorni. Affari Italiani aveva anticipato: “Secondo quanto ci risulta, la svolta sarebbe arrivata pochi giorni fa quando Milly avrebbe chiesto alla Rai di dare semaforo verde per l’ingaggio di Barbara per Ballando, dopo che il cast del programma faticava a chiudersi per svariati motivi. Occorreva un nome forte e la d’Urso lo è. Qualcuno ci vede sotto la politica, ma è molto più semplicemente una questione di share, come quasi tutto in tv”.

@milly_carlucci l’ha chiamata e lei ha detto sì. 🫢

Il countdown è iniziato: Barbara d’Urso sarà una concorrente di #BallandoConLeStelle 2025. 😉 pic.twitter.com/NRmeNvvkC1 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 8, 2025

Il commento di alcuni utenti del web

Il ritorno di Barbara d'Urso sul piccolo schermo è stato commentato da numerosi utenti del web.

Selvaggia Lucarelli, in qualità di giurata del programma, ha condiviso tre storie su Instagram dal tono ironico. Nella prima si è mostrata accanto a un’armatura, scrivendo: “Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando con le Stelle”. Poi ha pubblicato uno scatto di Sonia Bruganelli con la frase “Mi manca già” (le due avevano avuto qualche scaramuccia all’interno del programma). Infine, la giurata ha postato una foto del maestro di ballo Pasquale La Rocca, commentando: “Se le assegnate lui sappiate che faremo la guerra”.

Molti altri utenti, invece, hanno accolto positivamente il ritorno della conduttrice: “Per la prima volta seguirò il programma”, “Felici di rivedere Barbarella in tv”, “Barbara d'Urso finalmente sarà in TV senza l'ansia degli ascolti”, “Grazie Milly che ci ha portato d'Urso a Ballando”.

Il cast confermato finora di Ballando con le Stelle

Sulla pagina X ufficiale di Ballando con le Stelle sono stati resi noti i nomi di alcuni concorrenti già confermati per la nuova edizione: