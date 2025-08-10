Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Marta dovrà fare i conti con uno scandalo che travolgerà la famiglia Guarnieri.
La figlia del commendatore sarà al centro di questa inaspettata situazione, che la vedrà protagonista in prima persona, dato che spetterà a lei sistemare le cose.
Intanto, per Salvo Amato arriverà il momento dell'addio definitivo: uscirà di scena dalle trame di questa decima stagione.
Marta scossa da uno scandalo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
Nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dall'8 settembre su Rai 1, ci sarà spazio per un nuovo scandalo familiare che avrà come protagonisti i membri di casa Guarnieri.
Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma, sicuramente, Marta sarà una delle persone che si ritroverà maggiormente coinvolta in questo scandalo.
Dovrà gestire la situazione nel migliore dei modi per cercare di evitare il peggio e per lei non sarà facile.
Riuscirà a salvare la stima della sua famiglia e a preservarla da questa difficile situazione? Intanto, potrà contare sul pieno supporto di Enrico, con il quale vivrà una intensa storia d'amore.
Salvo Amato esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore
Le anticipazioni dei nuovi episodi di questa decima stagione, inoltre, rivelano che Salvo ed Elvira dovranno affrontare i problemi di salute del piccolo Andrea Maria.
Per i due non sarà facile abituarsi a questa nuova vita e, secondo quanto si apprende, nel corso de Il Paradiso delle signore 10 si assisterà all'uscita di scena di Salvo dal cast della soap opera.
I motivi della sua partenza da Milano, per ora, sono ancora ignoti, ma non si esclude che possano essere legati alle condizioni di salute del figlio.
Arrivano le repliche della soap opera nel pomeriggio estivo di Rai 1
In attesa di questi episodi inediti, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore ripartirà da lunedì 18 agosto nella fascia pomeridiana che va dalle 16 alle 17, offrendo ai telespettatori l’occasione di rituffarsi nelle vicende della soap.
La Rai ha scelto di riprogrammare le repliche degli episodi conclusivi della passata stagione, così da fidelizzare nuovamente il pubblico in attesa di lunedì 8 settembre.
Ci sarà spazio per le vicende della contessa Adelaide, alle prese con la difficile operazione al cuore, e per quelle di Umberto, pronto a scoprire tutta la verità sulla paternità di Odile.